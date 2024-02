La premonición de Ábalos: pedía la cacería contra Rita Barberá que ahora sufre

El ex ministro fue muy duro con la ex alcaldesa de Valencia sin respetar su inocencia, y hasta criticaba su paso al grupo mixto y que no entregara el acta, justo lo que él ha hecho

“Si no es válido para presidir una comisión tampoco lo es para permanecer en el Senado”, no es una frase aplicada a José Luis Ábalos que ha dejado la presidencia de la comisión de Interior del Congreso pero no el acta de diputado pasándose al grupo mixto. Es lo que el propio ex ministro de Transportes reprochaba a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ahora él hace exactamente lo mismo que entonces le parecía tan mal.

Es la maldita hemeroteca de un Ábalos que en su turné mediática está denunciando una cacería contra él o que no se respeta su inocencia al no haber por ahora imputación en el caso Koldo. Pero el ex ministro no tenía problemas en participar en la cacería desatada en su día contra Rita Barberá y hasta escribió y firmó artículos al respecto.

"Hemos ido sufriendo el rosario de los aforamientos para que digan que no es un blindaje", señalaba José Luis Ábalos sobre la decisión de Rita Barberá de mantener su escaño en el Senado. Es exactamente igual que la actitud que le recriminan ahora a él, que uno de los motivos para no entregar el acta es mantener su aforamiento ante una posible investigación en el caso Koldo.

“Rita Barberá ahora es un inconveniente para los suyos y le toca salir por la puerta de atrás después de derrochar tanto poderío. Se ha dado de baja del PP, pero mantiene su coartada institucional”, una frase de Ábalos que podría ser una premonición de su situación cambiando simplemente el nombre de la ex alcaldesa por el suyo y el PP por el PSOE.

José Luis Ábalos, entonces un firme defensor de dejar las actas del Congreso y el Senado, no sabía que él estaría ahora aferrándose a la suya y lanzando mensajes velados desde el grupo mixto “con partidos que siempre ha despreciado” como él decía de los demás. El “dardo envenenado” que Ábalos aseguraba que tenía el PP ahora lo tiene el PSOE. Y con él de protagonista.