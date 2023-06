PSOE margina a Compromís en Las Cortes con pactos pendientes en municipios

Bajo el pretexto de "no blanquear" el pacto de PP a Vox, los socialistas dejan fuera a los nacionalistas en momento en el que algunos gobiernos municipales depende de su apoyo.

El PSPV no va a consentir a Compromís como lo había hecho hasta ahora. Su relación cambia una vez que ya no hacen equipo en el Gobierno valenciano. Los socialistas les dejarán fuera de la mesa de Las Cortes, el organismo directivo que dirige la Cámara, en un delicado momento en el que el partido de Joan Baldoví, que había exigido un sillón, podría no facilitarles los gobiernos en algunos municipios.

La composición de dicho órgano quedaba repartida de tal forma que de los 5 cargos de la mesa el PP obtenía tres puestos y el PSOE 2. Carlos Mazón propuso que todos los partidos estuvieran representados y para ello planteó a los socialistas que cedieran un cargo a Compromís mientras los 'populares' le facilitarían una plaza a Vox, que finalmente será nada más y nada menos que la Presidencia de Las Cortes.

La pasada semana el PSOE ya mostró una actitud distinta con sus socios nacionalistas. De asegurarles un sitio en la mesa cada uno de sus aliados del Botànic en las dos anteriores legislaturas pasaron a darles largas. Algo que sento mal al candidato de Compromís que este lunes exigía se peleaba por el pastel: "Tenemos que estar en la mesa". De poco ha servido y este miércoles los socialistas lo confirman. Han rechazado "entrar en ese marco del PP de que estén todos, eso no es lo que dice el reglamento", ha afirmado la hasta ahora vicepresidenta primera de Les Corts, María José Salvador, tras reunirse con los dos miembros de la comisión negociadora, Arcadi España y Rebeca Torró.

De este modo, bajo el pretexto de "no blanquear" el pacto de PP y Vox, los socialistas prefieren aferrarse a sus dos sillones para no perder poder en la mesa y marginar a Compromís ahora que no les necesitan en Las Cortes.

Pero en realidad, a los socialistas parece que se les ha pasado por alto que todavía hay muchos pactos municipales complejos sin resolver donde gobernar, o no, depende de que les faciliten el camino. Habiendo obtenido minorías en muchos municipios penden de un hilo. PSOE y Compromís deberán alcanzar un acuerdo si quieren superar al PP. Sobre todo en localidades de la Marina Alta y de la Ribera como, por ejemplo, en Pego Denia, Ondara, Gata, Alzira Pedreguer, Llombai, l’Alcúdia, etc. El pegamento que les unía con el referente del Botànic en la Generalitat ha desaparecido y ponerles zancadillas solo hará que tensar la reducida relación que les queda.