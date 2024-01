"Le clavé un cuchillo": El parricida de Sueca confiesa cómo mato a su hijo

El padre persiguió a su hijo con dos cuchillos mientras le decía "Jordi, voy a por ti" y le asestó 24 puñaladas para vengarse de su exmujer.

José Antonio A. C, conocido como 'el parricida de Sueca' ha confesado cómo asesinó a su hijo, de 11 años, a cuchilladas en su domicilio: "Me dijo que yo no era su padre y ahí nos agarramos. Lo cogí del cuello y le clavé un cuchillo varias veces". La Fiscalía pide la máxima pena, la prisión permanente revisable.

Los padres se habían divorciado después de que la mujer le denunciara por malos tratos consiguiendo una orden de alejamiento. "Reaccioné malamente pero no la insulté nunca", ha defendido en el juicio pese a que ya había sido condenado por violencia de género al haberla cogido del cuello. "Yo sólo le dije que no estaba de acuerdo en divorciarme. Todo lo que dice María Dolores es mentira", ha añadido en su declaración ante el juez.

Tres meses después del divorcio, el 3 de abril 2022, el niño fue a pasar el fin de semana a casa de su padre a celebrar que cumplía 11 años. En el domicilio, cuando estaban a solas, el padre persiguió a su hijo con dos cuchillos. "Jordi, voy a por ti", le decía según relata el Ministerio Fiscal. El niño llamó a su madre por teléfono pidiendo auxilio y entre gritos de dolor mientras el padre le asestaba 27 puñaladas el niño gritó: "mamá". La madre acudió a recogerle, pero no le abrió la puerta.

José Antonio ha declarado ante el juez en la Audiencia de Valencia, respondiendo solo a las preguntas de su abogado y de la Generalitat, negándose a las del Ministerio Fiscal y a las de la acusación popular. El parricida ha confesado cómo asesinó a su hijo: "Discutimos porque él quería irse con su madre. No estaba a gusto. No quería estar conmigo. Me dijo que yo no era su padre y ahí nos agarramos. Lo cogí del cuello y le clavé un cuchillo varias veces". 24 puñaladas, según el fiscal, la mayoría en el cuello.

Además, el parricida ha confesado que se trata de una cruel venganza hacia su exmujer: "si María Dolores no hubiera seguido adelante con el divorcio no hubiera matado a mi hijo", ha manifestado en sede judicial.

La madre, "muerta en vida"

La bogada de la madre ha aseverado que "José Antonio A. es un asesino". En declaraciones a los medios ha contado cómo la madre, María Dolores, "está muerta en vida". Su objetivo es que se le aplique la máxima pena del Código Penal, la prisión permanente revisable exponiendo que "este asesinato es violencia vicaria en su máxima potencia".

Por contra, la defensa de Jose Antonio ha rechazado los cargos alegando una anomalía psicológica, alcoholismo y depresión, solicitando el atenuante de reparación del daño; mientras la acusación de de la Generalitat, el abogado Francisco Raimundo, ha alegado que el padre "era plenamente consciente de lo que hacía. No está loco y ha actuado por maldad".