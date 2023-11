"Perverso, ignorante": Tormenta en Las Cortes por los toros y el independentismo

Acusaciones cruzadas entre los grupos políticos en la comparecencia de Vicente Barrera para exponer los presupuestos de Cultura que recortan 350 mil euros a entidades pancatalanista

El giro del nuevo Consell eliminando ayudas a entidades catalanistas e incorporando las subvenciones a la tauromaquia en los presupuestos de 2024 han sido los puntos calientes de la tensa comisión de Las Cortes en la que se ha producido una tormenta de insultos y donde los pactos de Pedro Sánchez han interferido en el debate.

El vicepresidente y conseller, Vicente Barrera, ha expuesto las cuentas de su departamento para el próximo año. La nueva Conselleria de Cultura y Deporte dirigida por Vox, de nueva creación como resultado de la escisión del antiguo departamento de Educación, estará dotada con 220'8 millones de euros a los que se suman 6 millones de los fondos europeos. Pese a la minoración del 2'22% con respecto al año anterior, Barrera ha defendido que no repercutirá negativamente debido al reajuste eliminando partidas que nunca llegaban a ejecutarse por parte del anterior gobierno del Botànic como los 5 millones de euros destinados a contratar agentes sociales "que nunca vieron la luz" o el ahorro de 350.000 euros por cortar el grifo a entidades pancatalanistas como la Fundación Full de libros escritos en catalán, la Federación de Institutos de Estudios Comarcales del País Valencià o el Espai Fuster.

"Y presumo de ello, no me escondo", arguye el vicepresidente ante las críticas de Compromís, que han calificado estos "recortes por la espalda" como "sectarios", en palabras de la diputada Verónica Ruiz, quien no se ha quedado corta y ha lanzado una lluvia de insultos sobre Barrera. Desde "perverso, "ignorante" a "soberbio" y "tener fantasmas en la cabeza".





La mayor parte de las subvenciones públicas que el Botànic concedía a entidades independentistas servirán para apoyar a las valencianas de Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana con el groso de 300.000 euros destinado a la Fundación Toro de Lidia. Las ayudas a la tauromaquia han sido el otro puno más controvertido. El PSPV le ha reprochado al que fuera torero que ha planteado unos presupuestos ajustados a "sus gustos". El portavoz José Cholvi también critica que financie a esta fundación con sede en Madrid y deje secas a las valencianas citadas antes. Al respecto, Barrera ha defendido que "la ley dice que los toros son cultura" e incide en que la inversión se queda en la Comunidad Valenciana porque aunque el Toro de Lidia tenga sede madrileña, las partidas se dedican a la gestión de novilladas en las provincias valencianas.

El tenso debate de los presupuestos de Cultura ha llegado al anticlimax cuando se han colado en el pleno los pactos de Pedro Sánchez con los partidos del independentismo catalán. Las chispas no han podido evitar saltar pese a las intenciones del presidente de la Comisión, Toni Gaspar, que ya pedía desde el inicio de la sesión a los diputados ceñirse al tema y dejar las discusiones "para las redes sociales". Una forma de poner paz o de "no dejar hacer política", según el portavoz de Vox, José Mª Llanos. "Dicen ustedes que pasaremos, pues claro que pasaremos porque la democracia consiste en que no hay perpetuidad no como le pasa a Sánchez que no quiere pasar, es a su jefe de filas a quien tiene que hacerle esa reflexión", ha criticado Barrera. Justo en ese momento ha sido interrumpido por el socialista Cholvi para censurar el ataque y desatarse una ruidosa discusión.