PP y Vox cambiarán el libro de estilo de À Punt para acabar con el País Valencià

Tras la nueva ley para la radiotelevisión pública valenciana, el siguiente paso del nuevo gobierno de la Generalitat es modificar el manual de estilo redactado por Rafael Xambó en 2018.

El president de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, respondió, durante la tarde de ayer, a una publicación en redes sociales donde la televisión pública valenciana, À Punt, denominaba a la Comunitat Valenciana, término oficial que recoge el Estatut d'Autonomia, como 'País Valencià'. No es la primera vez que el presidente de la corporación provincial carga contra el ente público por este motivo, sin embargo, Mompó debería saber que, a día de hoy, el libro de estilo de À Punt, guía por la que se rigen los trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana a la hora de trabajar, todavía permite utilizar esta denominación, algo que el nuevo Consell de la Generalitat pretende cambiar.

"Las denominaciones Comunidad Valenciana, País Valencià y Regne de València se usarán de acuerdo con el contexto comunicativo", recoge el manual. Por lo tanto, cualquier trabajador, a día de hoy, puede escudarse en que 'sus normas' sí les permiten utilizar dicha expresión.

"Seguir utilizando una denominación que no nos representa no es la mejor forma de conseguir que À Punt sea la televisión de todas las valencianas y de todos los valencianos. Esta no es la cadena pública que queremos. ¡Urgen cambios ya!", escribía el presidente de la Diputación en su tweet. Pues bien, uno de estos cambios sería acometer una reforma del libro de estilo para que esta, y otras muchas cosas más, no vuelvan a suceder.

Continuar utilitzant una denominació que no ens representa, no és la millor forma d’aconseguir que @apunt_media siga la televisió de totes les valencianes i de tots els valencians.



Esta no és la cadena pública que volem. Urgixen canvis ja! https://t.co/ChThP0TkFm — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) April 2, 2024

La actual guía de estilo de la radiotelevisión pública valenciana fue escrita por Rafael Xambó en 2018 a propuesta de Compromís. En ella, otra de las cosas que se remarcan es la de "acabar" con la tendencia de sustituir el gentilicio "valenciano" por la locución "Comunitat o Comunitat Valenciana", dejando la denominación oficial en un segundo plano.

Prohibiciones publicitarias

Otro de los puntos al que se le quiere 'meter mano' desde el Consell es sobre las restricciones publicitarias. En el actual libro de estilo, además de prohibir la propaganda política fuera de la producción y la emisión reglamentada de los espacios electorales gratuitos y la publicidad que incite al tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, cumpliendo con la normativa vigente, se habla de no emitir anuncios que "fomenten trastornos de la conducta alimentaria, la ludopatía y otras adicciones". Es en este punto donde podría haber una modificación, pues, hasta ahora, À Punt no emitía anuncios de bebidas azucaradas o gaseosas, algo que el nuevo gobierno estudia cambiar.

Además, el actual manual recoge que la publicidad deberá de ser "preferentemente" en valenciano, "lengua vehicular e institucional" del medio. Sin embargo, la nueva política lingüística de PP-Vox pretende acabar con la "imposición" del valenciano por parte del Botànic, algo que también se podría ver reflejado en las nuevas normas para los trabajadores de la televisión pública valenciana.