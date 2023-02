Mónica Oltra, Mireia Mollà y ahora Enric Morera, el fin de una era en Compromís

En menos de un año han caído los principales referentes y fundadores de la coalición, los que crearon Compromís allá por 2007, frente al ascenso de perfiles nuevos y jóvenes

En 2007 entraba en Les Corts el primer Compromís, formado por Esquerra Unida, el Bloc y partidos menores como Els Verds, bajo el nombre de Compromís pel País Valencià. Entonces, dos diputadas desconocidas procedentes de EU, Mónica Oltra y Mireia Mollà, junto con el líder del Bloc, Enric Morera, arrebataron el control de Compromís a Glòria Marcos y EU, iniciándose la historia de la formación que pasaría por las camisetas de Oltra hasta alcanzar la Generalitat y ayuntamientos como el de Valencia dentro del Botànic en 2015.

Quince años después, cuando precisamente Compromís tiene la mayor presencia institucional, la formación ha jubilado en menos de un año a sus fundadores entre polémicas por un lado y el avance de los jóvenes del partido por otro que reclaman su puesto y demuestran que las bases ya no están con los históricos, como le ha pasado a Enric Morera en las primarias.

La primera en caer fue el alma máter de la Compromís, Mónica Oltra, tras su imputación el pasado mes de junio, la dirigente que llevó a Compromís de ser una formación con seis diputados a triplicar resultados y a la vicepresidencia de la Generalitat. Pese a ello, Oltra no pudo aguantar la presión tras no contar con el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ni de aquellos medios que en su día la llevaban todos los días a los platós, y tuvo que dimitir.

Más sorprendente fue el fin de Mireia Mollà, nada esperado, en octubre de 2022. La consellera de Agricultura y Transición Ecológica fue cesada fulminantemente por al parecer discrepancias en los presupuestos con la nueva vicepresidenta, Aitana Mas. Pese a acumular múltiples polémicas -de los burros muertos o incendios-, Mireia Mollà cayó víctima de las guerras internas de su partido.

El tercero en caer ha sido Enric Morera, presidente de Les Corts y líder histórico del antiguo Bloc. Morera ha sufrido en sus carnes el cambio generacional en Compromís. Muchos de los actuales militantes, sobre todo jóvenes, que no militaron nunca en el Bloc que transitaba sin lograr entrar al parlamento, no ven en Morera ese referente del nacionalismo, y han decidido en las primarias mandarle al puesto 11 de la lista, donde en principio no repetirá como diputado. En menos de un año, de junio a febrero, no ha quedado nada de los fundadores de Compromís.