Ribó allana el terreno para su despedida: "no voy a ser como Biden"

Papi Robles, relevo de el exalcalde, no se ha mojado sobre si en 2027 será la candidata en las municipales: " todavía falta mucho, lo que tengo claro es que seguiré viviendo en Benimaclet".

El exalcalde de Valencia y, hasta dentro de poco, portavoz del grupo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, ha empezado una 'despedida' paulatina de la política a sus 76 años tras su 'derrota' en las pasadas elecciones municipales. Durante el día de ayer anunció que, tras el pleno de noviembre, dejará su cargo de portavoz en el consistorio en manos de Papi Robles, portavoz adjunta, y hoy ha reconocido que, a su edad, no está ya para ser una figura representativa del partido mostrando así su confianza con los 'jóvenes que vienen por detrás' y haciendo un símil con el presidente estadounidense Joe Biden: "en Compromís no pasa como en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Aquí hay banquillo".

El aún portavoz ha apuntado que ese es un proceso que él ya ha iniciado y se ha referido a su renuncia a la dedicación exclusiva como concejal en este nuevo mandato. "Es un proceso que ya he comenzado. En el momento en el que discutimos las exclusivas, ya no la cogí", ha apuntado.

El exalcalde ha asegurado que, a pesar de dejar la portavocía, seguirá trabajando por el partido, mantenido así si acta de concejal, en las tareas que se le asignen. Sobre si dejará de ser edil, Ribó ha reconocido que todavía no se lo ha planteado, pero que "todavía no lo sabe".

¿Papi Robles candidata 2027?

Papi Robles, que ha comparecido junto a Ribó en la rueda de prensa, ha declarado, preguntada por si a partir de su nueva responsbailidad como portavoz de Compromís en el consistorio se plantea ser candidata a la Alcaldía dentro de cuatro años, que ella es "una herramienta de proyecto".

La 'nueva', a pesar de que lo será de forma oficial tras el pleno de los presupuestos, portavoz en el Ayuntamiento ha asegurado que para las próximas municipales "todavía falta mucho tiempo" y que su objetivo, ahora, es coordinar a su grupo para hacer la "mejor" oposición posible. "Yo soy una herramienta de proyecto. Siempre que se me ha pedido estar en puestos en los que en los que he tenido que coordinar y representar a Compromís así lo he hecho. Yo estoy a disposición del proyecto. De aquí a cuatro años lo que sí que sé es que seguiré siendo madre, viviendo en Benimaclet y construyendo un mundo mejor, aquí o en otro sitio", ha asegurado Robles.