Un restaurante marroquí de Valencia expulsa a homosexuales: “agresión moral”

“Que Alá os guíe al camino recto, os habéis desviado”, indica la dueña del local Aladwaq a cuatro jóvenes que fueron con la bandera arcoíris y a los que se negó a servir comida

Polémica en un restaurante marroquí de Valencia tras expulsar la dueña a cuatro personas por llevar la bandera arcoíris. Los implicados denunciaron el asunto en las reseñas del restaurante Aladwaq en Google y la gerente del local se reafirmó en su postura contestándoles con frases como: “habéis hecho una agresión moral dentro de mi restaurante”.

El motivo de la discusión fue que los cuatro comensales pusieron abanicos con la bandera arcoíris, propia de la comunidad LGTB, encima del mantel, algo que la dueña, Fátima de origen marroquí, vio como un insulto a su religión. Así lo explica en su contestación: “el restaurante no es lugar de manifestación de homosexuales. Habéis cubierto mis manteles con vuestras banderas horribles, y en mi terraza que alquilo. Quitad esas banderas o no voy a servir comida, he dicho”.

“Que Alá os guía al camino recto. Os habéis desviado muchísimo y a vuestra edad. El menor de vosotros tendrá 45 años. El Corán sagrado habla de vosotros. Recordad a Lot: ¿Os entregáis a una abominación que nadie en el mundo ha cometido antes?”, continúa su insólita reprimenda la dueña del restaurante Aladwaq -situado en la calle de la Nave de Valencia- tal y como se lee en la reseña de Google publicada.

Fátima, la dueña de Aladwaq, se reafirma en su posición a preguntas del diario Levante-EMV, comparando llevar la bandera arcoíris con “venir aquí con cuatro botellas de alcohol” -no sirve alcohol por motivos religiosos- y defendiendo que ella tiene “el derecho a elegir a mi clientela” y que a su restaurante también van gays y lesbianas pero “se sientan, les pongo la comida y se va cada uno a su mundo”.