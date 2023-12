La obsesión de Sánchez: cita a Flores (Vox) las mismas veces que a Felipe VI

El diputado valenciano se muestra sorprendido de que el presidente del Gobierno lo nombre en su libro 'Tierra Firme' e ironiza: “al mismo nivel que Ayuso, Bolaños o Calviño”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece que vive obsesionado con un diputado valenciano de Vox, Carlos Flores, hasta el punto de que le dedica también una cita en su nuevo libro, Tierra Firme, las mismas referencias que las que hace a otras grandes figuras políticas. El propio Carlos Flores se lo ha tomado con humor y ha compartido el índice de referencias de Tierra Firme en sus redes.

No es la primera vez que Pedro Sánchez menciona el nombre de Carlos Flores. Es más, es un recurso recurrente del presidente del Gobierno para meter miedo por los pactos del PP con Vox. En la pasada campaña antes de las elecciones generales del 23 de julio era frecuente que Pedro Sánchez o ministros del PSOE sacaran a pasear a Carlos Flores -que fue candidato de Vox a la Generalitat y ahora es diputado en el Congreso- por tener una condena de hace 20 años por insultar a su ex mujer.

Tras el pacto de Carlos Mazón con Vox, Carlos Flores se fue de la política valenciana al Congreso, pero Sánchez ha seguido utilizando su nombre como ejemplo de los pactos del PP pese a que Flores no tiene ningún cargo de gobierno en la Comunitat Valenciana.

Ahora, Carlos Flores aparece citado hasta en el nuevo libro de Pedro Sánchez, Tierra Firme. El diputado de Vox acumula una mención en la página 33, las mismas que por cierto tiene el rey Felipe VI, Isabel Díaz Ayuso o los ministros Félix Bolaños y Nadia Calviño. Este hecho no ha pasado desapercibido para Carlos Flores que ironiza con un “Sánchez me dedica la misma atención y me pone en la mejor compañía”. Como curiosidad, al periodista José María Calleja le dedica más menciones.