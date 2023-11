El piloto de Algemesí, Jaume Masià, Campeon del Mundo de Moto3

El piloto de Algemesí (Valencia), Jaume Masià (Honda), se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 después de imponerse este domingo en la carrera de la clase pequeña del Gran Premio de Catar, decimonovena y penúltima cita del Mundial de motociclismo, y de que su rival por el título, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), quedase sexto.

