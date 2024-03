La desconocida faceta de Puig tras dejar la Generalitat: cantante

El expresident de la Generalitat acudió a un podcast donde se animó, sin miedo alguno, a cantar una versión de 'Al Vent', del cantautor valenciano Raimon, sobre una base de 'Beat Box'.

Ximo Puig, expresident de la Generalitat, hasta hace unos días, secretario general del PSOE-PSPV y, ahora, embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha dado a conocer una faceta oculta en una entrevista para un podcast en la que el expresident se 'desmelenó'. El que fuera líder de los socialistas valencianos se animó a cantar, a pelo, una versión de 'Al Vent', mítica canción del cantautor valenciano Raimon, sobre una base de 'Beat Box' improvisada por uno de los presentadores como si de un rapero callejero se tratara.

Estem arreplegant firmes per a portar @ximopuig a @Eurovision. Fav si estàs d'acord ❤️ pic.twitter.com/GGppCVZBVX — Xusma Deluxe (@xusmadeluxe) March 27, 2024



Dios me libre de juzgar cómo canta el expresident, pues no estoy yo para a hablar, pero creo que debería enfocarse más en otras aficiones, ya que, pondría la mano en el fuego a que esta no es una de las mejores versiones de una canción que, a mediados de los sesenta, se convirtió en un himno de la oposición al franquismo en España y reclamo de la autonomía valenciana.



Puig fue el invitado de un podcast valenciano emergente, Xusma Deluxe, presentado por José Molins, Aina Monferrer, Jordi Palau y Raul Diego, que busca, con un formato fresco, entrevistar a todo tipo de invitados, desde políticos, hasta cantantes - de verdad -, pasando por periodistas, actrices...



La 'interpretación' de Puig no ha pasado desapercibida en redes, y rápidamente han surgido las comparaciones con el actual president de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, quien también tiene, pero esta conocida, una faceta como cantante, incluso, llegó a presentarse para ser el representante de España en Eurovisión con su grupo Los Marengo, un grupo que ofrecía conciertos con versiones de artistas como Julio Iglesias o Mocedades, en el año 2011. Ahora, conocida esta 'cara oculta' de los dos últimos presidents. ¿Ustedes con cuál se quedan?