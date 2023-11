Mazón reclama una más generosidad a otros territorios para evitar desigualdades

Vicente Boluda, presidente de la Fundación Premios Jaume I, ha reclamado que la ciencia "quede al margen" de las disputas políticas.

El president de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia, Carlos Mazón y María José Catalá, han estado presentes en la ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I. Ambos han querido lanzar un mensaje hacía otros territorios de España con el objetivo de tender puentes e ir todos en la misma dirección. "La prosperidad generosa y atenta de a Comunitat nunca será completa si no es la prosperidad de Murcia, la de Andalucía, la de Castilla-La Mancha, la de Aragón y Cataluña. No puede ser un cociente, con pérdidas y ganancias, porque no vale la pena ganar si eso no se traduce en un futuro más justo y más equitativo", ha remarcado el jefe del Consell.

Mazón, durante su intervención, ha hecho un llamamiento a mantener "la serenidad y el diálogo", cualidades que, ha asegurado, están en "la naturaleza" de la Comunitat, a las cuales "nunca renunciará", al tiempo que ha reivindicado "generosidad" entre autonomías para generar "una mayor riqueza y prosperidad" en España.

"No se trata de ir más lejos por ir lejos, de subir la apuesta por subirla. No consiste en situarse algún peldaño por encima del resto. No es ir más lejos, se trata de llegar a algún sitio y garantizar que el destino sea mejor", ha incidido, al tiempo que ha defendido que la Comunitat "reúne y concentra condiciones, recursos y personas únicas para estar entre las regiones más competitivas de Europa".

Por ello, ha considerado importante "seguir trasladando un mensaje de serenidad, sentido institucional y altura de Estado" y ha ofrecido la Comunitat como "espacio generoso, siempre dispuesto a ser referencia de sensatez, que apuesta por crear riqueza, por contribuir al desarrollo de todos y que suma la marca de España a su afirmación singular e histórica". En este punto, ha reclamado la ayuda de los galardonados para hacer que la toma de "algunas decisiones" esté "mejor informada" y sea "más ponderada": "Os necesitamos como agentes del cambio y como barómetros de ese cambio".

Así, ha reivindicado "más que nunca" la necesidad de contar con "puentes que conecten" y no con "piedras que amontonen desconfianzas" porque, según ha argumentado, "toda la realidad está conectada con todos sus desafíos". "En el reto del medio ambiente está implícito el de la salud, pero también el riesgo del deterioro de la economía y el de la desigualdad", ha explicado.

"Ni levantar muros, ni generar desigualdades"

Por último, la alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha agradecido a Felipe VI su presencia en estos galardones, que "simbolizan el compromiso de la Corona con el futuro de nuestro país", un futuro donde, ha recalcado, "no podemos permitirnos levantar muros ni generar desigualdades, sino todo lo contrario: Debemos alumbrar esperanza y generar oportunidades". "Eso es lo que representa la ciencia, la investigación y la innovación", ha subrayado.

En ese sentido, ha advertido de que el mundo vive hoy tiempos de "incertidumbre", porque "existen desafíos políticos y sociales de largo alcance que hemos de afrontar sin extravíos" y, al respecto, ha resaltado que contra "esos irracionalismos actúa la ciencia".

Recuerdo a Grisolía

Ambos, junto al actual presidente de la fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, han querido recordar la figura del profesor Santiago Grisolía, fundador de estos galardones. "Estos premios son posibles gracias al equipo de trabajo que recogió y mantiene el legado del profesor Grisolía, alma mater de los galardones cuyo espíritu y valores nos impregnan en el trabajo día a día", ha remarcado Boluda.

En ese sentido, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que "ni la celebración ni el homenaje" de estos premios "serían posibles sin el hombre y la idea". "Nuestra presencia aquí, la de todos nosotros, más de tres décadas después, dan cuenta del empuje de aquel hombre, el profesor Grisolía y también de la dimensión y vigencia de aquella idea siempre defendía: un buen científico era la capacidad de no perder nunca la curiosidad, ni tampoco la esperanza".

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, también ha tenido unas palabras en su recuerdo a este referente internacional "nacido en València y enamorado de su ciudad natal". "No dejó de pedalear hasta convertirnos en lugar de peregrinaje de los premios Nobel creando estos prestigiosos premios científicos que hoy nos reúnen aquí", ha resaltado. Los premios son indivisibles y están dotados con 100.000 euros, con el compromiso de destinar una parte del importe del premio a la investigación o al emprendimiento en España.

Apartar la ciencia de las disputas políticas

Boluda también ha querido lanzar un mensaje a las autoridades políticas presentes en el acto. El empresario ha reclamado que en el inicio de esta nueva legislatura en España hay que "dejar de lado las contiendas políticas y alcanzar pactos que pongan a la ciencia, a la investigación y el emprendimiento entre las prioridades de nuestra nación".

De este modo, ha resaltado que esto "contribuirá a aumentar el empleo, la calidad de vida de los ciudadanos y ayudará a cortar la brecha con Europa y los países líderes del mundo". Por ello, ha considerado "determinante" alinear estrategias entre el sector público y el privado.

En esta línea, ha defendido que "hay que tener claro que los países y territorios que más avanzan son aquellos en los que hay políticas públicas que apuestan por promover la ciencia, la investigación, y el emprendimiento" y "sus empresarios están más comprometidos".