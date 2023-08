Mazón denuncia el “desmadre” que ha dejado Compromís en Educación

El presidente defiende a Rovira y su “claridad” frente a los intentos nacionalistas “por quitarse responsabilidad”. Sobre la AVL, insiste en que “se ha alejado del valencianismo”

Dos temas candentes han sido los que ha tenido que abordar el presidente del Consell, Carlos Mazón, en la toma de posesión de Susana Fabregat como delegada del Consell en Castellón: La próxima reunión con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y los motivos por la tardanza de las adjudicaciones en materia de educación.

Mazón tiene claro que representa a todos los valencianos

En cuanto a la reunión sobre el valenciano, la Generalitat fue firme a la hora de defenderlo. Mazón asegura que acudirá a la reunión del próximo 11 de septiembre con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) con "amplitud de miras" y con una idea "aproximada" de los "gestos" que le pedirá. Aunque no quiere adelantar nada por respeto: "Quiero tratar esto con respeto y no quiero predisponer una reunión que todavía no se ha producido. Lo digno, lo leal, lo institucional y lo constructivo es trasladarle a la academia directamente cuáles son las vías en las que cree que se puede avanzar".

En cuanto a la oposición, Mazón es tajante: "Aquí no se trata de que el presidente de la Generalitat esté contento, no va de esto. Comprendo que en el anterior gobierno se trataba de que estuviera contento el anterior gobierno y todos los demás teníamos que plegarnos hasta que el Consell estuviera contento"

Mazón señala que se trata de que haya diálogo, concordia y sensibilidad. Valores que, desde su punto de vista, "han alejado demasiado esa sensibilidad con el valencianismo durante estos últimos años, especialmente los años del Botánico".

Mazón señala a Compromís en materia de educación

Por otro lado, Mazón señala al grupo político de Joan Baldoví por tratar de restarle la culpa al "desmadre que dejó de cara al inicio del curso". Mazón se ha pronunciado así ante los medios en referencia a la solicitud de comparecencia de la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, que ha registrado Compromís para que explique las razones por las que se ha producido el retraso en las adjudicaciones.

En ese sentido, Mazón ve "enternecedores" los esfuerzos de Compromís por "restarse culpa" de lo sucedido: "Estamos trabajando por el mejor arranque de curso posible a pesar de las extraordinarias dificultades que nos hemos encontrado, muchas más de las que son de recibo".