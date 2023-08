Mazón, muy claro a Armengol: “si no cita al valenciano incumple la Constitución”

El presidente rechaza el ‘valenciano/catalán’ de Puig y recuerda que el Estatuto deja claro el nombre de valenciano, de obligado cumplimiento, “o se hace el juego a los del procés"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha referido a las últimas polémicas del valenciano a raíz del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y en la Unión Europea -Francina Armengol y Pedro Sánchez sólo citaron al catalán excluyendo al valenciano- y lo ha hecho para dejar claro la postura de defensa de la Constitución y el Estatuto.

El Consell ya había manifestado su postura con la declaración institucional que leyó la vicepresidencia Susana Camarero con tres conselleras, pero ahora es el presidente quien lo ha verbalizado, rechazando por cierto el conejo de la chistera que se sacó su antecesor, Ximo Puig, que aseguró que había negociado con Francina Armengol llamar a la lengua “catalán/valenciano”.

Carlos Mazón ha indicado en una entrevista en COPE Alicante que “hay que citar al valenciano cuando se habla de promocionar las lenguas cooficiales en instituciones europeas o cada vez que aluda a ellas nada menos que por la presidenta del Congreso, un presidente del Gobierno o ex presidentes de la Generalitat".

"Si no se cita al valenciano, se está incumpliendo la Constitución y el Estatut d'Autonomia y se está haciendo el juego a estos del procés", ha subrayado Carlos Mazón que ha añadido que "¿si el presidente de la Generalitat no respeta el Estatut, quién lo va a hacer? Yo respeto el Estatut, y el Estatut dice que nuestro nombre es Comunitat Valenciana y nuestra lengua cooficial es el valenciano. Esto no es opinable”.