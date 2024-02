PSPV no defiende a las empresas valencianas frente a la presión de Cataluña

El PP lamenta que “la izquierda valenciana apruebe la extorsión para forzar a las empresas que regresen a Cataluña” votando en contra de su iniciativa que defendía la libertad de empresa.

El Gobierno de Pedro Sánchez cederá a las presiones de Puigdemont para favorecer que las empresas fugadas regresen a Cataluña. La Comunidad Valenciana es de los territorios más afectados y los socialistas valencianos miran hacia otro lado. En Les Corts, el PSPV ha votado 'no' a la iniciativa que defendía la libertad de empresa y se oponía a los "privilegios y sanciones". Para no apoyar la propuesta presentada por el PP, el 'nuevo' PSPV de Diana Morant, más madrileño que nunca, pone de excusa que "es papel mojado", pero tampoco presentan ninguna acción propia ni oposición a esta cesión de Sánchez que afecta a casi un millar de empresas ya valencianas.

Finalmente, Pedro Sánchez sí está preparando un plan para facilitar el regreso de empresas fugadas por el 'procés' a Cataluña. El plan pasa por una reforma de la Ley de Sociedades de Capital con posibles bonificaciones fiscales, dado que actualmente las sanciones que proponía Junts Per Cataluña serían ilegales.

Ante esta nueva estrategia para contentar a Junts, el PP se ha movilizado en el parlamento valenciano. En concreto, en la Proposición No de Ley (PNL) se solicita "que no se cambie la ley en favor de algunos. Que no se impongan sanciones a las empresas que libremente han decidido ser valencianas. También pedimos que, con el dinero de todos, no se aprueben beneficios fiscales para unos pocos, que no se abandone a unas comunidades en favor de otras ni que se cambie la ley de sociedades para favorecer a unos”, ha expuesto el portavoz 'popular', Miguel Barrachina, quien ha criticado que forzar al regreso e 4.000 empresas fugadas supone "el fracaso del socialismo".

Por su parte, el diputado de Vox, Joaquín Alés, ha vuelto a lamentar que "los socios del Gobierno de Sánchez, Junts, se saltan a la torera la legalidad española y exigen sanciones a las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña. Lo que está haciendo este partido es chantaje".

La excusa de los nacionalistas de Compromís para votar en contra es que "no estamos en el Congreso", sino en Les Corts, donde se "debería de ser para hablar del País Valencià y no de Cataluña", ha defendido la exviceprsidenta y diputada autonómica, Aitana Mas.

La del PSPV, en cambio, es que "es papel mojado" al considerar que la PNL presentada por el PP no tiene ningún recorrido. "No vale para nada", ha valorado el nuevo síndic José Muñoz. A su juicio, la iniciativa "solo genera ruido". Pese a la dudosa efectividad de la iniciativa legislativa del PP frente a las cesiones de Sánchez al independentismo que parecen imparables, los socialistas valencianos con nuevo líder al frente han optado por seguir la línea de Pedro Sánchez en lugar de mostrar el apoyo a las empresas valencianas. Ni votando la propuesta del PP, ni presentando ninguna acción propia.

Finalmente, la Proposición No de Ley ha sido aprobada con los votos de sus socios de Vox y con los de PSPV y Compromís en contra.