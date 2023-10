El Puerto de Valencia presiona a Sánchez: "Sí a la ampliación"

Mar Chao, nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, tras su primer Consejo de Administración, ha declarado que va a trabajar "sin descanso" para hacer realidad la terminal norte.

Declaración de intenciones de la recién llegada presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, tras su primer Consejo de Administración donde se ha comprometido a "trabajar sin descanso" para llevar a cabo la terminal norte "en el menor tiempo posible". Chao considera que cualquier inversión que ayude a dinamizar la economía valenciana y nacional tendrá el visto bueno de la APV.

Sobre el ruido político, y mediático, generado estos días acerca de la ampliación la presidenta del Puerto de Valencia ha querido dejar claro que "el ruido" no ayuda a la "captación de carga". No obstante, ha puntualizado que no entra en valoraciones políticas sobre las distintas posturas de los partidos en relación a la ampliación. "Como organismo público, nos dedicamos a tramitar expedientes con la máxima seguridad jurídica y el refrendo de todos los organismos y administraciones competentes que tienen que ver en la materia", ha dicho.

Chao, recién llegada a su nuevo cargo, a penas lleva dos semanas al frente de la APV, se compromete a "profundizar en el expediente" para hacerlo realidad lo antes posible. Sobre si haría falta una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto, ha remarcado que la ampliación ya está hecha "todos los expedientes que se han tramitado se han hecho desde la máxima seguridad jurídica y con el referendo de todas las administraciones competentes en la materia".

Asimismo, preguntada por la afirmación de la Comissió Ciutat-Port de que el 40% del espacio del Puerto de Valencia está inutilizado, Mar Chao ha invitado a los medios a visitar las instalaciones con ella y "comprobar la veracidad de ese porcentaje".

El interés de MSC para su terminal de cruceros

Sobre el interés de la MSC para tener su propia terminal de cruceros, la presidenta de la APV lo ha confirmado, pero, les ha instado a que si quieren la concesión, deben de cumplir "todos los requisitos". "Si un operador quiere una terminal, hay un procedimiento reglado por Ley que se seguirá para su tramitación", ha argumentado Chao.

Asimismo, ha señalado que, en relación a las terminales de pasajeros, "hay muchas piezas del puzzle ahora mismo encima de la mesa" que se deben analizar con profundidad, como los accesos a las instalaciones, que deberá estudiar en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para "conseguir un encaje satisfactorio para todos".

Sobre si se tendrá que modificar el proyecto constructivo para adecuar los muelles de Balearias, ha indicado que se están realizando estudios de maniobrabilidad en colaboración con esta naviera y "han surgido unos cuestiones técnicas" que se analizarán "por el curso reglamentariamente establecido", para después trabajar "mano a mano" con la empresa.

La misma naviera pretende gestionar la 'futura' terminal norte llevando a cabo una inversión de 1.100 millones de euros.