El PSOE de Ximo Puig defiende a Fidel Castro en un homenaje a Salvador Allende

El dictador de Cuba aparece en el vídeo homenaje de los socialistas valencianos al ex presidente de Chile como un ejemplo de las alianzas que tejió el chileno

11 de septiembre, Diada de Cataluña, el día del atentado de las Torres Gemelas, y también 50 años del golpe de estado en Chile que acabó con el gobierno socialista de Salvador Allende. Desde la izquierda se multiplican los homenajes, pero hay uno en particular, el del PSPV-PSOE de Ximo Puig, que encierra además un blanqueamiento de Fidel Castro.

En concreto, en un acto en la sede del PSPV-PSOE, se ha hecho un homenaje -con muy escasa asistencia de público- a Salvador Allende con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que lo derrocó del poder en Chile. "Nosotros no podemos perder la memoria de Allende, y su legado de dignidad y humanidad va a ser permanente siempre entre nosotros", ha defendido el ex presidente Ximo Puig, presente en el acto.

Sin embargo, durante el vídeo homenaje del PSPV a Salvador Allende no han tenido problema en destacar el apoyo y la amistad del ex presidente de Chile a la dictadura de Cuba, con fotos con Fidel Castro. Este es precisamente uno de los aspectos más controvertidos de Salvador Allende, su apoyo a dictaduras comunistas, que en el PSPV de Ximo Puig no han considerado un motivo a censurar