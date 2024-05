Provida Valencia cumple 45 años ayudando a las madres sin recursos

La asociación benéfica celebra su aniversario destacando que decenas de mujeres y niños han logrado tener un futuro y salir adelante gracias a la labor de sus voluntarios y benefactores

La asociación Provida Valencia celebró su 45 aniversario desde su llegada a la Capital del Turia donde hizo balance de la labor desplegada en la que han ayudado a decenas de madres y niños sin recursos a poder salir adelante y tener un futuro. Por poner un ejemplo, en 2020, en plena pandemia del covid, en Provida se dio apoya a 297 madres con sus bebés.

En Provida Valencia dan a las madres apoyo tanto en recursos como pañales, potitos, leche o ropa para los bebés, como el asesoramiento que necesiten por ejemplo para poder seguir con su vida, estudiar o trabajar, y que el tener un hijo no supongo una carga, sino una oportunidad para la madre como para el bebé de tener una vida mejor.

Provida Valencia además está formado todo por voluntarias que trabajan altruistamente y no reciben ningún apoyo económico de la administración, sólo el de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y de entidades privadas que hacen donaciones de alimentos o de otros recursos que necesiten las madres y los bebés.

“Funcionamos gracias al tejido de la sociedad valenciana y su gran solidaridad sin recursos públicos”, destaca su presidenta, María José Torres, indicando que “al contrario de lo que mucha gente cree, sigue habiendo muchas madres que necesitan ayuda, que quieren tener a su bebé y no encuentran apoyo, y no sólo mujeres inmigrantes, también hay muchas españolas. Hasta los servicios sociales muchas veces nos remiten casos pese a no recibir fondos públicos”.

Desde Provida Valencia destacan que pese a estar 45 años en actividad, “hay mucho desconocimiento de nuestra actividad. Muchos escuchan ‘provida’ y en seguida nos tachan de antiabortistas o perseguir a las mujeres cuando es lo contrario: no somos anti nada, sólo estamos a favor de la vida y de la maternidad y dar una oportunidad a la madre que quiere seguir adelante con un hijo libremente y acompañarla en sus primeros años de vida de su bebé si carece de recursos”.

“Animamos a que la gente se acerque a Provida Valencia a conocernos, a saber de nuestras campañas de recogida de potitos o higiene infantil, a interesarse, aquí todo el mundo es bienvenido y no preguntamos raza, ni religión ni creencias, sólo el querer ayudar o si necesitan ayuda nuestra”, concluyen desde Provida Valencia.