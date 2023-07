La jueza del CGPJ desmonta el discurso de "alarma" por la violencia de género

"No hay que escandalizarse si se elimina el Ministerio de Igualdad": Carmen Llombart reflexiona en una entrevista de ESdiario sobre la propuesta de Vox y asegura que "es imposible"

Carmen Llombart es vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Observatorio nacional contra la Violencia de Género, por lo que se sitúa como uno de los perfiles más especializados en la lucha contra la violencia machista del país. En una entrevista de ESdiario, Llombart reflexiona sobre el panorama político actual en esta materia, la imposibilidad de la aplicación de la propuesta de Vox, así como pone en cuestión el discurso de "alarma social" que sostiene el PSOE y Compromís.

Fragmento de la entrevista a Carmen Llombart.

En cuanto a la violencia de género siempre ha existido un consenso, véase como la Ley de 2004 se aprobó por unanimidad, pero la entrada en escena de Vox y su discurso negacionista pone fin a ese consenso. Ha sido en la Comunidad Valenciana donde Vox ha incluido la eliminación del concepto género en el principio de acuerdo en el gobierno con el PP.

¿Considera que el concepto género tiene carga ideológica como afirma Vox?

Es reconocido internacionalmente en las declaraciones de derechos humanos. La lucha contra la violencia de género es cuestión de Estado. Tanto PP como PSOE, en 2015, firmaron proposición de ley para el pacto de Estado contra violencia de género. A partir de ahí, se desarrollan normas y preceptos para proteger a la víctima.

Lo que ocurre es que se tiende a confundir el género con el sexo. El Tribunal Supremo ya ha aclarado esta cuestión y ha delimitado casa cosa. El género hace referencia a los papeles y roles que la sociedad asigna al hombre y, en virtud de eso, impone una dominación y control sobre la mujer y superioridad. Es por esto por lo que surge esa protección a las víctimas de violencia de género.

A raíz de la postura manifestada de Vox en Valencia, PSOE y Compromís centran su discurso y campaña en esta materia afirmando que supondrá un "retroceso histórico" para las mujeres ¿Se puede hablar de "alarma social" como acuñan estos partidos?

No se puede ir hacia atrás. Es irreversible porque España es pionera y se han sentenciado cerca de 800.000 condenas por violencia de género. Es imposible retroceder. Es imposible politizar una cuestión de Estado independientemente del signo político. El PP se ha implicado en la reforma del pacto de Estado. No se puede ir atrás con el convenio de Estambul que hemo firmado. A través de este se ha modificado el Código Penal y se ha incluido el agravante de género.

Podrán políticamente y, como están en campaña, hablar de violencia de género, pero son responsables los Estados de poner medidas contra esta lacra. El Estado a través del Poder Judicial impone castigo a esos maltratadores. Si se reitera la violencia de género, que no se puede revertir, ¿que pasaría con el Estado de Derecho y con la división de poderes?

¿No es posible que Vox elimine este concepto ni derogue la Ley de violencia de género si gobierna?

Es tajante, imposible. En otros países se computan como homicidios y se mezclan. Aquí España se ofrece una radiografía completa de lo que ocurre y cómo se avanza en esta lucha. El PP ha hecho muchísimo a favor de la violencia de género, igual que el PSOE, y esto no puede revertirse de ninguna manera.

¿Cómo valora que se proponga una nueva Ley de violencia doméstica para sustituirla? ¿Puede ofrecer una norma más genérica la misma protección a las mujeres víctimas?

La violencia doméstica corresponde al ámbito familiar, la violencia hacia el abuelo, el tío. En cambio, con la de género se protege la desigualdad que existe hacia la mujer y la superioridad del maltratador sobre la víctima. No es una norma encontra del hombre, el hombre apoya también esta Ley.

EL Tribunal Constitucional ya afirmó que la Ley de protección integral contra la violencia de género de 2004 es constitucional, castiga la situación desigualdad. No es igual un bofetón entre dos extraños que del marido a la mujer, supone ese plus de dominación, de control. Lamentablemente, se produce en personas más jóvenes. Los preceptos del Código Penal del maltrato y agresión sexual incluyen el agravante de género.

¿La pena para el agresor, maltratador, sería considerablemente menor sin el agravante de género? ¿Cuál sería la diferencia?

El agravante de género solo se puede aplicar en aquellos preceptos donde el género no está incluido. En un delito de maltrato no puede aplicarse porque dentro ya está incluido ese género. Se aplica en aquellos supuestos en los que existe esa desigualdad, por ejemplo, una agresión sexual en determinados casos se puede aplicar el género por esa situación de humillación y, si hay relación de pareja, el agravante de parentesco. ¿Qué supone el agravante?, si la pena establece un mínimo y un máximo, se tiene que imponer la pena en la mitad superior.

Como se trata de una competencia estatal, ¿a nivel autonómico, podría Vox actuar en esa línea de alguna manera, qué podría cambiar dentro de su ámbito de actuación?

Se lo tendrá que preguntar a Vox, pero es imposible eliminar el género. Lo importante es las políticas de los gobernantes. Aquí, en la Comunidad Valenciana gobierna PP con Vox. Y no se trata de que haya un Ministerio de Igualdad. Lo importante es la política. En otros gobiernos no hay Ministerio Igualdad, lo asume Presidencia, Sanidad, no tiene mayor importancia. No hay que escandalizarse. Lo importante es que haya política de prevención y lucha contra la violencia de género sobre todo con los menores, que también son victimas de la violencia de género.

El número de sentencias por violencia de género ha aumentado. ¿Cuál es el balance en cuanto a efectividad de la Ley de violencia de género?

La tasa de muerte por violencia de género ha bajado, en el estudio del Observatorio de Violencia del Poder Judicial estudiamos todos los casos y sentencia. Tras el análisis, hemos visto un aumento de denuncias bastante considerable y, aunque parezca mentira, una bajada de fallecimientos o mujeres asesinadas desde el año 2003, haciendo una proyección. La Ley sirve para mucho. Dentro del Observatorio, un grupo de expertos, magistrados y jueces especialistas de violencia de género de todo el territorio español y categorías profesionales que analizan las sentencias. Llegando a conclusiones de por qué ocurre eso. Una es que muchas veces en el entorno de la mujer se sabe que la mujer es maltratada pero nadie quiere denunciar. Hemos hecho hincapié con muchas campañas de manera didáctica para que cualquier ciudadano que oiga que pueda haber un caso cercano, lo denuncie. Cuantas más pruebas haya en contra del presunto maltratador, más se podrá proteger a la victima e hijos menores.

Recogiendo sus conclusiones, el resumen es que no es posible eliminar el género, no hay que "escandalizarse" si se elimina Igualdad y existe una "politización".

El Ministerio de Igualdad estaba asumido por Presidencia, luego por Sanidad. Lo importante no es esa estructura, lo importante son las políticas que no pueden ir a menos sino al revés, tenemos que ir a mas.

No puede haber alarma social ni retroceso porque es imposible, es cuestión de Estado y el Estado debe imponer mecanismos necesarios mediante legislación que aplicamos los jueces porque la violencia de género es un delito, no pueden despenalizar la violencia de género si desde el año 2003 hay 800.000 condenadas a maltratadores.

La violencia es cuestión de Estado. Los políticos deben estar en la lucha contra la violencia de género, que es diferente a la violencia doméstica. El género es distinto al sexo, no tiene nada que ver. Es una violación de los derechos humanos reconocido por la ONU.