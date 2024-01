El PSOE de Valencia la lía denigrando a la gente de pueblo: "vaya clasistas"

La portavoz socialista, Sandra Gómez, calificó “de pueblo” la cabalgata de Valencia y levanta una ola de indignación en alcaldes y concejales. Mompó: “ser de pueblo no es nada malo”

Las críticas de Compromís y PSOE a la cabalgata de Reyes de Valencia se les han vuelto en contra como un boomerang. Si los nacionalistas hacían burla porque había muñecos que habían desfilado en Albacete -como si Albacete fuera inferior o algo-, la que la ha liado gorda es la portavoz socialista en el Ayuntamiento y ex vicealcaldesa, Sandra Gómez, que calificó de “meme de mala cabalgata de pueblo” el desfile de Valencia, levantando la indignación de concejales y alcaldes de muchos pueblos valencianos, incluidos los de izquierdas.

“Tanto cacarear que volvía el verdadero espíritu navideño gracias al PP y todo acaba como un meme de mala cabalgata de pueblo. Valencia no es un pueblo. Aunque quien la gobierna tenga esa inercia”, expresaba en sus redes sociales Sandra Gómez sobre la cabalgata de Reyes de Valencia. Sin embargo, ha acabado ella siendo la cuestionada por sus referencias al “pueblo” como algo negativo.

“Después de sufrir con el Valencia CF, entro en X -el antiguo Twitter- y veo esta publicación. Sandra, bonita, que ser de pueblo no es nada malo. Mira, uno de Pedreguer y uno de Nules han marcado hoy los goles que han clasificado al equipo para octavos. Quin poc trellat”, contestaba a Sandra Gómez el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, Vicent Mompó.

Su jefe de gabinete, Vicente Huet, añadía a la portavoz socialista un "tampoco vayas de sobrada, que juntando todos los votos que has obtenido en todas las elecciones que te has presentado, no te da ni para ser alcaldesa de pueblo, así que más respetar en los pueblos, que somos el 66% de la provincia".

Després de patir en el @valenciacf, entre a X i veig esta publicació 😅



Sandra, bonica, que ser de poble no és res roïn!



Mira, un de Pedreguer i un de Nules han fet hui els gols que han classificat a l'equip per a octaus 💪🏼#QuinPocTrellat https://t.co/EJrXpsIyIE — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) January 7, 2024

No ha sido la única crítica, sino que ha habido una lluvia, muchas de ellas por cierto de concejales de Compromís que gobiernan en coalición con el PSOE. "En mi pueblo, Dénia estamos muy orgullosos de hacer cualquier acto con las bailarinas, actrices y el resto de profesionales del mundo artístico de Dénia. Justamente esto es el que nos hace grandes. Puesto que no hay una disculpa, me reafirmo: un comentario clasista y maleducado muy inoportuno", respondía a Sandra Gómez el concejal de Compromís en Dénia, Valen Alcalà.

“En mi pueblo, Alfara, tenemos una cabalgata preciosa que, desde hace 65 años la Asociación de Amigos de los Reyes hace posible. Para nosotros, la mejor cabalgata del mundo. Y sí, somos un pueblo, y con mucho de orgullo”, señalaba a Sandra Gómez el concejal de Compromís en Alfara del Patriarca, Joan Guanter.

“Te enorgulleces de ser de barrio, pero hablas despectivamente de los que somos de pueblo. A ver si te revisas ese clasismo, porque la frase que has dicho es demoledora. Habla mal de los que somos de pueblo una persona que, a priori, se declara de izquierdas”, subrayan a la socialista Sandra Gómez.