Carrera de insultos de Compromís a un asesor del PP: “burro, tonto, mamporrero…”

Los de Baldoví lanzan una campaña contra el popular Luis Salom, que reclama un acto de conciliación a la portavoz en Valencia, con todo tipo de groserías y palabras soeces de sus dirigentes

“Burro, borinot, mamporrero…” son los piropos que desde Compromís han dedicado en redes sociales al asesor del PP del Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom. El motivo es que Luis Salom ha pedido un acto de conciliación a la portavoz de la formación, Papi Robles, tras lanzar ésta varias acusaciones en el último pleno contra el asesor, cuya causa en el llamado caso del pitufeo fue archivada.

En Compromís no ha sentado bien que Luis Salom les reclame que se retracten de sus acusaciones públicas, y no han tenido mejor idea que filtrar el acto de conciliación y dedicarle toda una serie de insultos públicos. El ex director general de Empleo, Enric Nomdedéu, en un alarde de educación, dedicaba una poesía de groserías a Luis Salom con la risa y el aplauso de sus compañeros.

Enric Nomdedéu, un histórico de Compromís y famoso por sus polémicas, calificaba a Luis Salom de “borinot, frustrado, arrogante, bocazas y mamporrero de María José Catalá”. Luego lo mandaba “a fer la mà”. Todo exquisitez y buenos argumentos de quien ha sido alto cargo de la Generalitat. Papi Robles además ponía un gesto de aprobación al mensaje con los insultos.

El asesor Luis Salom pide a Papi Robles "reconocer la falsedad de las declaraciones vertidas referidas, así como que ellas son constitutivas del delito de injurias graves hechas con publicidad" o si no interpondrá una querella. El popular solicita asimismo a que la rectificación se publique el el perfil personal de la red social Twitter de Papi Robles y sea remitida a los medios de comunicación.