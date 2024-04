Oltra no tuvo piedad con Rita Barberá ni en su muerte y exige ahora perdón

"La muerte no borra lo que uno hizo en vida", señalaba la entonces vicepresidenta sobre la alcaldesa de Valencia tras fallecer pese a que nunca tuvo una condena. Ahora ella pide resarcirse

Lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Esta vieja lección de vida debería aplicársela muchos políticos, empezando por Mónica Oltra, a la que ahora sus seguidores -ella todavía no ha hablado- solicitan que se le restituya en política y le pidan perdón tras archivarse la causa por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada.

Pero Mónica Oltra no tenía problemas en el pasado en señalar a cualquiera y pedir su dimisión, sin otorgar perdón alguno, persiguiéndolo políticamente incluso aunque no tenga causas pendientes o hasta haya muerto. Es el caso de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que la ex líder de Compromís seguía acusando después de haber fallecido.

"La responsabilidad penal se extingue con la muerte, pero la moral no se puede borrar", indicaba Mónica Oltra sobre Rita Barberá a la que su partido, Compromís, persiguió sin piedad con causas falsas que no llegaron a nada como Ritaleaks y a la que no lograron cazar en los juzgados. Pese a ello, Oltra no tuvo respeto ni por la muerte de la alcaldesa de Valencia a la que le pedía “responsabilidad moral”.

Además, calificaba a Rita Barberá de “déspota y que tuvo actos de crueldad” semanas después de fallecer y que "tomaba las decisiones de manera centralizada en el Ayuntamiento". Ahora, todo lo que Oltra decía de Rita Barberá se le podría aplicar a ella ¿Tiene responsabilidad moral sobre los abusos de su pareja a Maite? Siguiendo su misma argumentación. Los seguidores de Mónica Oltra piden piedad para la ex líder de Compromís, la que ella nunca mostró con los demás.