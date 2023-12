La Sindicatura culpa a Sánchez de incumplir el actual modelo de financiación

El síndic Vicent Cucarella también critica la gestión del Botànic por dejar a pagar gastos para el año siguiente incrementando la deuda.

La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana pone en entredicho la gestión del anterior gobierno del Botànic -PSPV, Compromís y Podemos- al detectar irregularidades "masivas" en los contratos de forma "recurrente".

El síndic de Cuentas, Vicent Cucarella, ha presentado el último informe que fiscaliza las cuentas generales de la Generalitat destacando que el Botànic abusaba de forma "masiva" del uso de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, dejando por pagar contratos para el año siguiente y, en consecuencia, dejando deuda al nuevo Gobierno de Carlos Mazón . En el caso del 2022 llegaron a ser 611 expedientes por un importe que superaba los 1.300 millones destacando las Conselleries de Igualdad y Hacienda. Cucarella explica que "es una figura que se contempla normativamente, pero que no se debe de abusar de ella. Y se observa que se echaba mucho mano. La prueba es que también al final del 2022 había 1.500 millones que pasaban al ejercicio siguiente", ha criticado.

En definitiva, la Sindicatura denuncia que el Botànic gastó un presupuesto que no tenía, en parte por la infrafinanciación por parte del Estado, y también por "problemas a la hora de planificar la contratación": "Es la manera de seguir gastando. Ir acumulando, reconociendo las obligaciones que se pagarán el año siguiente para dar presupuesto".

Al final se traduce en un incremento de la deuda de 3.000 millones de euros, "mayor que otros años", apostilla el síndic, y un patrimonio neto negativo por el valor de los 46.000 millones de euros.

Además, el síndic alerta de que "hay un problema en la hora de registrar y tasar las existencias, no hay un procedimiento claro". Como ejemplo pone en duda el valor real de las 40 liquidaciones anuales sin completar del Botànic en concesiones sanitarias por valor de 400 millones de euros.

Cucarella ha aprovechado para denunciar que el Gobierno "no está cumpliendo con lo prometido con el actual sistema de financiación autonómico". "Gran parte" del endeudamiento de la Generalitat Valenciana viene dada, ya no solo por la infrafinanciación que le correspondería a los valencianos con respecto al resto de autonomías, sino porque "el actual modelo no ha cumplido lo que prometió que cumpliría". "De esto no se está hablando", ha advertido.

Por último, la Sindicatura insiste en otros aspectos como en los retrasos del Botànic en la digitalización de las administraciones que "supondrá cambios en los ingresos y gastos". "Está avanzando, no todo el rápido que se querría, pero está avanzando" y que se olvidó de aumentar la ciberseguridad que "tiene que ir muy unida porque, si no, tendremos problemas, como están avanzando ya muchos ayuntamientos, universidades, hospitales, que han tenido ataques".