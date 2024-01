Rovira contesta a Compromís por el 'Comilona gate': "lo pago todo de mi pecunio"

El conseller de Educación sale al paso de las acusaciones vertidas por la oposición y asegura que él nunca "lleva dinero encima de la caja fija de la Consellería".

José Antonio Rovira, conseller de Educación, ha salido al paso hoy de las acusaciones vertidas por la oposición tras la denuncia de Compromís en la que acusaba al responsable de la Consllería de gastar cerca de 3.000 euros, en tres meses, de la caja fija del departamento en comidas y cenas por "reuniones de trabajo" que no constan en agenda. El conseller niega que él haya hecho dicho gastos, pues, según él, "paga todo de su pecunio personal".

Rovira (PP) ha replicado que no saca el dinero de la caja fija ni hace como el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, que asegura que "daba una cuenta a un restaurante, les daba un contrato menor de 14.500 euros y de ahí iban descontando", sino que va pagando personalmente los gastos "y cada equis tiempo le doy las notas a mi secretario".

En el pasado, cuando Puig todavía era president de la Generalitat, llegó adjudicar un contrato de 16.300 euros para servir el catering privado de Ximo Puig, más otro contrato de 7.000 euros para el menaje. El contrato, tal y como publico ESdiario, era para “restauración para reuniones de trabajo del presidente con varios comensales, a fin de tratar temas de Presidencia, del 25 de octubre 2022 a 24 de octubre 2023”.

"Cuando tengo reuniones de trabajo, con gente de mi equipo, con gente de otras consellerias, le doy las notas a mi secretario y cada equis tiempo me pagan; digamos me pagan en dinero, eso es lo que se llama gasto fijo. No llevo yo nunca dinero de la caja fija, pago de lo que se llama mi pecunio personal", ha recalcado.

Además, el titular de Educación ha sostenido que la indemnización por residencia que cobran los altos cargos que, como él, no son de València, no le da "para pagar ni siquiera el 50% del alquiler". "Ya no le hablo de luz, agua y demás, son cuestiones distintas", ha añadido.

Por su parte, en rueda de prensa tras la junta de síndics en Les Corts, José Muñoz (PSPV), ha exigido que Rovira comparezca para explicar ese gasto "absolutamente exorbitante", mientras Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que las reuniones no estaban en el portal de transparencia de la Generalitat y que su grupo sigue "analizando más documentación".

Desde el PP, Miguel Barrachina ha afirmado que desconoce esas reuniones, que ha enmarcado en "la actividad frenética de todas las consellerias", y ha subrayado que "todos los gastos de todos los consellers son ajustados a derecho" y se traslada información a la oposición con "transparencia total y absoluta".

José Mª Llanos (Vox) se ha remitido a las explicaciones del conseller y ha destacado la política de "contención y reducción del gasto superfluo" del Consell que comparten el PPCV y su partido.