l'Ajuntament impulsarà la declaració com a Bé d'Inrés Cultural el Jocs Florals

L'alcaldessa ha exercit de mantenidora de la proclamació de Marta Alonso com a regina de la 136a edició d'este certamen poètic i literari

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat este dimarts que l'Ajuntament de Valencia impulsarà la declaració dels Jocs Florals de Lo Rat Penat “com a Bé d'Interés Cultural, per ser una de les més altes expressions de la nostra cultura i els premis en llengua valenciana més prestigiosos i antics". En un acte celebrat en el Teatre Principal de València, l'alcaldessa ha exercit de mantenidora de Marta Alonso com a regina de l'edició 136a d'este certamen poètic i literari. “Esta nit, després de molts anys d'incultura i menyspreu, la màxima dirigent de la ciutat està al costat de vosaltres, donant suport a esta Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes. La meua presència amb tots vosaltres no és només en l'àmbit personal, sinó sobre tot a escala institucional", ha destacat.

"L'Ajuntament de València ha d'estar al costat dels qui han vetlat i vetlen per defendre les nostres senyes d'identitat. La meua presència ací és una mostra, humil i sincera, d'això. La història de València no s'entén sense Lo Rat Penat", ha relatat l'alcaldessa de València en el seu discurs. Catalá ha fet seues les paraules proclamades a la regina dels Jocs Florals el 31 de juliol de 1934 per a dedicar-li-les a Marta Alonso: “No oblideu mai més que sou regina dels Jocs Florals de Lo Rat Penat i que representeu, allí on dignament pugueu ostentar-ho, el símbol de la cultura renaixentista de la vostra pàtria, i allí a on vos siga possible, treballeu pel seu enlaire i sigueu la seua protectora i inspiradora fada, rodejada de Cort d’Honor tan selecta, que com a àngels formeu el pomell de gentilesa més preat dels Jocs Florals”.

“La força de la nostra identitat”

Després de proclamar davant el públic assistent que “ací teniu una alcaldessa i un Ajuntament que vos respecta i vos aprecia”, María José Catalá ha anunciat l'impuls de l'administració municipal perquè els Jocs Florals de Lo Rat Penat siguen declarats Bé d'Interés Cultural (BIC), ja que "van nàixer per a reivindicar la llengua valenciana com a base fonamental del nostre poble, els fonaments que reafirmen les nostres arrels i demostren la força de la nostra identitat".

Sobre la labor desenvolupada per la institució centenària, l'alcaldessa de València ha destacat “la recuperació en els anys 20 del segle passat de la processó cívica del 9 d’Octubre, on acompanyem a la nostra Real Senyera per a commemorar l'entrada de Jaume I a València i el nostre naixement com a poble”. “Eixe amor per València és el que fa ja més d'un segle va unir a prohoms com Teodoro Llorente, Constantí Llombart o Félix Pizcueta”, ha afegit.

María José Catalá ha traçat un semblant biogràfic de la regina, Marta Alonso, historiadora de l'art per la Universitat de València, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, màster de Relacions Internacionals per la Universitat Lliure de Brussel·les, exdirectora general de Cultura de la Generalitat i actualment membre del Consell Valencià de Cultura. "L'art, la teua vocació europeista.