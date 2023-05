Test a Ximo Puig: ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Dejará la política si pierde el 28M?

En campaña lleva a cabo actos desde por la mañana a mítines por la tarde. ¿Acabará agotado, no? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a casa?

Pues... Tumbarme en el sofá. Yo creo que la campaña es muy intensa, pero es que han sido cuatro años muy intensos. No son los peores días de esa legislatura.

¿Tiene tiempo para hobbies? ¿Qué hace en su tiempo libre?

Leo lo que puedo y camino lo que puedo.

¿Qué le gusta leer?

Leo de todo. Ensayo, poesía, me gusta mucho. Y después novelas. Me gusta leer. La verdad es que hay una cuestión que a veces me obsesiona un poco: ahora cuando estuve en la feria libro que compré un montón de libros y cuando llegué a casa pensé que muchos de ellos no los puedo leer.

No sé si llegará tampoco a desconectar a lo mejor teniendo una pareja que se dedica a la política en casa, ¿se habla de política?

Bueno, claro, al final hablas de... Al final hablas de tu trabajo, pero vamos, intento... Intentamos no hablar demasiado. Realmente, ahora hay mayor necesidad, después en general no mucho.

¿Y alguna vez a lo mejor en la cocina se ha cocinado alguna medida o se ha gestado alguna idea entre ambos?

Ja, ja, ja, ja. Eso forma parte del secreto de sumario.

¿Cuándo decidió dedicarse a la política y por qué?

Me acuerdo perfectamente. Yo era periodista y siempre seré periodista a pesar de que llevo ya muchísimos años sin ejercer. Fue producto de un tiempo. Yo estoy en política porque en aquel momento la línea entre la política, el periodismo, el compromiso en general, era muy delgada. Podías estar casi en un lado o en otro en un momento determinado. Yo empecé a militar unos años antes, cuando tenía 18 años, en el Partido Socialista, básicamente por dos cuestiones: por la justicia social y por el autogobierno de los valencianos. Y después, yo continuaba siendo periodista, y después surgió esta oportunidad que yo tampoco pensaba que fuera a arreglarse tanto tiempo.

Hay una suma de fake news acumulada que se produce cuando no hay alternativa política

Y desde entonces hasta ahora, ¿Cuál ha sido el momento más complicado de su carrera?

Bueno... sin duda a la pandemia, para mí ha sido el momento más difícil, más duro con noches muy tristes y sobre todo con una enorme incertidumbre porque no sabíamos lo que podía pasar.

La responsabilidad le quitaba el sueño.

Sí, sí, sí. Eran momentos en los que de alguna manera no tenías el control de la situación. Ahora, al mismo tiempo que fue el momento más difícil, también es el que recordaré siempre como el mejor acervo que me llevaré cuando sea del gobierno y es la responsabilidad de la sociedad valenciana. Y te tengo que confesar una cosa, yo me acuerdo cuando tomé la decisión de suspender las Fallas y la Magdalena, que había muchas reticencias, que había muchas personas que decían que nos tildarían de catalanistas, pero había que tomarla y la tomamos. Y la ciudadanía estuvo ahí. Y gracias a esta toma de decisiones, pues finalmente hemos salido mejor de la crisis pandémica que otras.

También cuando se vierten acusaciones ya no solo sobre usted sino sobre su familia me imagino que será también un momento complicado.

Bueno, mire, hay una suma de fake news acumulada que se produce cuando no hay alternativa política. Cuando no hay propuesta política se tiene que manchar al contrario. En mi caso yo tengo absolutamente la conciencia tranquila porque mi único patrimonio es la honradez. Por tanto me duele porque afecta a otras personas que no tienen culpa de que yo sea presidente. Pero mire, en todo lo que en este tiempo se ha dicho, ¿sabe? Los tribunales dijeron clarísimamente que la Generalitat ha actuado correctamente y han dicho clarísimamente que, desde luego, no hay ningún tipo de actuación que yo haya propiciado ni ningún tipo de elemento de, digamos, de dirigir clientelismo, en absoluto.

Volviendo a su etapa inicial en la política, ¿tenía algún referente?

Los referentes históricos, pues he tenido siempre en aquel momento, pues cuando yo empecé en política, pues Willy Brandt o Olof Palme eran los grandes referentes de la socialdemocracia europea y bueno pues aquí después estaba Lerma, Felipe González, pero sobre todo, los referentes más básicos para mí eran mi abuelo y eran la gente que había sufrido la dictadura y que siempre me dijeron que había que recordar el pasado, que saber lo que pasó, pero mirar hacia adelante.

¿Usted hizo la mili?

Me libré de la mili, como se decía en aquel momento, aquí en Mislata, en el hospital militar, que ibas allí y bueno, si tenías una serie de dioptrías, a mí me sobraban dioptrías a punta pala, yo le tengo un gran respeto al ejército pero yo no creo que hubiera sido un buen soldado sinceramente.

¿Tiene más amigos en Vox o en Podemos?

Más en Podemos. No voy preguntando a mis amigos a quién votan, cada uno votará a quien sea. Yo cuando voy a mi pueblo tengo un almuerzo que, bueno, pues ahí hay gente de todo y es lo normal. La vida no la veo ahí con etiquetajes.

También en la política, por ejemplo, en Las Cortes, dentro del hemiciclo se dan ciertos rifirrafes y fuera parece que se separa un poco lo profesional de lo personal y se den relaciones independientemente del partido.

Mire, yo lo único que no soporto es el cinismo, o sea, tú no puedes decirle a un señor o una señora barbaridades en lo personal y después fuera (del parlamento) dices, bueno es que estamos aquí en el teatrillo. No eso yo no lo soporto. Efectivamente, cada uno tiene una opinión, tienes que defenderla y después, aparte de las opiniones políticas, hay vida por supuesto que sí.

¿Cuál es tu mayor miedo?

Pues la enfermedad.

¿Y tiene miedo a la derrota electoral?

Miedo no, no va a suceder.

En cualquier caso, ¿usted es de los que piensa que una derrota electoral supone el fin de la carrera política o de los que se quedan en el puesto pese a las adversidades?

Bueno, siempre depende de qué condiciones se produce esa derrota. Respeto cualquier decisión que se tome por parte de quien ha asumido su responsabilidad. Mi convicción es que yo solo voy a ser presidente de la Generalitat porque es un inmenso honor que he asumido con toda la máxima responsabilidad, con todos mis errores, lo he asumido con humildad y creo que no hay nada más importante para un político valenciano que ser presidente de la Generalitat, para una persona que quiera esta Comunidad y por tanto sí que le digo que yo quiero ser presidente de la Generalitat, no quiero ser nada más en política.

Bueno, ahora lo que toca es estar como bien hace en las plazas, en los municipios, así que le deseo muchísima suerte en su campaña electoral y gracias por esta entrevista.

Muchísimas gracias a ti, muy amable.