Mazón: “Apostem per una política de portes obertes, per a afavorir la inversió"

Aposta per una Comunitat Valenciana on “no es demonitza les empreses” per crear ocupació i riquesa i es facilita la inversió “generant un clima de seguretat i confiança”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat que des de la Generalitat Valenciana “apostem per una política de portes obertes, d’aliança i de complicitat, on no es demonitza els empresaris, i s’afavorix la inversió”.

El cap del Consell ha oferit una conferència en la confederació d’empresaris catalans Foment del Treball Nacional on ha explicat que “posem a la disposició dels inversors l’Administració valenciana, que ja no serà un problema, per a acompanyar-los en la cerca de sòl industrial, capacitat energètica, desenvolupament urbanístic o incentius”.

Així, Mazón ha assegurat que “busquem que la inversió responga a la capacitat de la Comunitat Valenciana, als seus actius, complementària als sectors emergents, estratègica, i que brollarà en un terreny fèrtil: en automoció, en la indústria biomèdica, en el sector aeroespacial o l’aeronàutica”.

A més, ha apuntat que la Comunitat Valenciana “suma la seua ubicació, les seues connexions, el seu ecosistema emprenedor d’alt valor afegit a una agenda política que està treballant per a atraure nous projectes”.

Per això, el president ha assenyalat que l’acció del Govern Valencià està a “resoldre problemes com l’aigua, l’energia, el finançament, la mobilitat o els ports i aeroports i a donar suport als nostres sectors per a potenciar l’activitat empresarial”.

Afavorir el dinamisme econòmic

Durant la seua intervenció, Mazón ha reivindicat els canvis que està duent a terme el Consell per a afavorir “el dinamisme econòmic des de la llibertat, la sensatesa i l’equilibri”. Així, ha explicat que “ara la política fiscal és un instrument que està augmentant la capacitat de gasto de les famílies, el consum i la inversió”.

En esta línia, ha recordat la supressió de l’impost de successions i donacions que “beneficiarà cada any unes 15.000 persones en el cas de successions i 3.000 en donacions”. També ha explicat altres exemples com la derogació de la taxa turística o la rebaixa en l’impost de transmissions patrimonials a diversos col·lectius, especialment als jóvens, que en els dos primers mesos de vigència ja ha beneficiat 800 persones i està reactivant el mercat de l’habitatge.

A més, el cap del Consell també ha apuntat que s’està avançant en el Pla Simplifica que permetrà agilitzar els tràmits burocràtics per a les empreses. Així, ha assenyalat la reducció dels terminis de les empreses fotovoltaiques que ara “obtindran la seua llicència en un any o les llicències d’edificació que es rebaixaran de tres anys a un mes”.

El màxim representant de l’executiu valencià ha insistit en el fet que una “administració ha d’estar al servici de l’esforç i el talent dels qui creen ocupació i riquesa, reduint el gasto superflu i les duplicitats”. Així, ha concretat que “el Consell ha reduït el greix de l’administració, en passar del govern més car de la història a un estalvi de 20 milions d’euros en personal de confiança” i ha indicat que “hem passat d’un govern que va portar el deute públic i el dèficit a màxims històrics a un que ha millorat en més de huit dècimes el seu dèficit acumulat fins al final de l’any passat”. A més, ha assenyalat que agències internacionals com Standard & Poor’s, que ha elevat la qualificació de la Generalitat d’estable a positiva, han reconegut esta labor.

Prioritats socials

En este mateix sentit, el president ha reivindicat la prioritat per al Consell de les polítiques socials on en els sis primers mesos de l’any s’ha reduït la llista d’espera quirúrgica de prioritat un en un 52 % o l’elaboració d’un pla de salut mental.

Així mateix, Mazón ha destacat les bonificacions en matèria de salut que suposaran un estalvi de 180 milions d’euros en deduccions en matèria de salut bucodental, vidres graduats, lents de contacte, o gastos associats a salut mental o malalties cròniques. El cap del Consell també s’ha referit a les desgravacions socials en l’IRPF que inclouen deduccions del 30 % fins a 150 euros en la pràctica esportiva.

Sumar per a resoldre problemes

Mazón ha apel·lat “a l’equilibri, la lògica i la coherència per a sumar oportunitats i aprofitar la coincidència, eliminant el soroll, per a resoldre reivindicacions comunes que beneficien la Comunitat Valenciana i Catalunya”. Per això, ha fet una crida al fet que les dos regions “treballen des de la proximitat respectuosa i intel·ligent”.

Així, el cap del Consell ha reclamat “coherència en tot contra la demagògia” i ha posat com a exemple la gestió en l’aigua o el finançament. A més, ha reivindicat la nova terminal de contenidors del port de València, les ampliacions dels aeroports de Manises i Alacant-Elx o la prioritat en l’execució del corredor mediterrani.