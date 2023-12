Rovira se reafirma ante las críticas: "los padres son lo que tienen que elegir"

El conseller de Educación considera que lo más justo es que las familias decidan, en cada colegio, a que lengua quieren darle más peso ya sea el valenciano o el castellano.

La elección del idioma en la educación vuelve a generar polémica después de que la Consellería de Educación, a través de su máximo responsable, José Antonio Rovira, pretenda que los padres y madres de cada centro elijan a que lengua quieren darle más peso en la enseñanza de sus hijos. El conseller considera que está consulta, que se pretende introducir en la Ley del Plurilingüismo, no va afectar al "día a día" de la unidad familiar, ni trastocara el peso mínimo que se le de a una de las dos lenguas cooficiales, valenciano o castellano, que será del 25% algo que viene marcado por "la famosa sentencia de Cataluña".

Sin embargo, desde la oposición, PSPV-PSOE y Compromís acusan a Rovira y la Consellería de "querer reabrir la guerra del valenciano". El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, considera que esta modificación es un "caos". "Es una decisión que tiene en contra a gran parte de la comunidad educativa. No lo han hablado ni con los sindicatos ni con las asociaciones de padres", reprocha Lorenz, que añade que el 'president', Carlos Mazon, "y la ultraderecha quieren generar enfrentamiento dentro del mundo educativo y así desprestigiar la enseñanza pública".

"Todo el trabajo realizado para elaborar el Proyecto Lingüístico de un centro educativo se podrá modificar sin tener en cuenta la visión global pedagógica del centro del profesorado. ¿Va a someter el señor Rovira y el señor Mazón a votación que los niños estudien Matemáticas o Lengua? Es ridículo", plantea el diputado del PSPV-PSOE.

Por su parte, el diputado y portavoz de Educación, Gerard Fullana, considera que la decisión de la Conselleria de Educación de realizar "referéndums" para elegir la lengua base de cada centro educativo, "esconde la verdadera intención de crear una guerra entre familias para reabrir la batalla lingüística".

Según Fullana, "no se trata de ningún mecanismo de libertad de elección, porque un 51% puede decidir por el 49%, por lo tanto, ese referéndum entre las familias no garantiza ninguna libertad". "Lo que tiene que explicar ahora el conseller José Antonio Rovira es si también van a realizar referéndums para decidir sobre todas las asignaturas y van a dejar de ser los especialistas quienes marquen los contenidos de Matemáticas o de Historia", ha apostillado.

Rovira ha insistido en que son los padres quienes deben decir el peso que quieren darle a las lenguas cooficiales -castellano y valenciano-, así como un "porcentaje preceptivo de inglés".

El titular de Educación ha confirmado que la consulta se dirigirá directamente a los padres y que el Consejo Escolar no tendrá voto de calidad. "Entendemos que quien debe tomar esas decisiones, quien debe dirigir esa libertad educativa para los hijos, debemos ser los padres, los que decidamos qué peso queremos más en un idioma o en otro", ha señalado.

Vuelta de las antiguas líneas

Otra de las cuestiones que ha planteado el conseller es la posibilidad de que dentro del mismo centro haya diferentes idiomas base. Según han precisado fuentes de la administración autonómica a Europa Press, se está estudiando la posibilidad de que haya unidades con diferente idioma vehicular en los centros en los que sea viable.

Rovira ha destacado que la consulta "se está terminando de diseñar" y ha apuntado que "en principio" sí se preguntará a las familias de los alumnos que entren nuevos al sistema. Sería, según el conseller, "adaptar los centros a la decisión de la libertad". Preguntado sobre si esta nueva fórmula será parecida a las antiguas líneas, ha añadido: "Más o menos".

Rovira también ha señalado que las consultas se celebrarán en todas las localidades: "En una zona castellanoparlante, si hay un grupo suficiente para que un grupo de alumnos tenga como lengua base el valenciano, estaremos encantados".

Por otra parte, el conseller ha respondido a las críticas a esta propuesta de la Confederación de AMPA, Gonzalo Anaya: "A mí lo que me sorprende es que una asociación de padres me esté diciendo que no ve claro que se le consulte a los padres. Eso es lo que me sorprende", ha señalado.