El ex número dos de Puig sobre el caso Azud: "No sé quién es el jefe""

El ex portavoz socialista Manolo Mata insiste en que la conversación filtrada que podría implicarle en la trama "no tiene que ver con contratos" .

La presunta financiación ilegal del PSPV y mordidas a cambio de adjudicaciones a empresas que investiga el caso Azud pone en el foco mediático en el actual Consell. Las conversaciones entre el ex tesorero socialista, Pepe Cataluña, y el empresario Enrique Gimeno reveladas en el contenido del sumario señalan directamente al ex vicepresidente y portavoz del PSPV, quien ha pasado de ser el actual abogado de la trama a posible sospechoso para la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, Mata explica en declaraciones a ESdiarioCV por qué su nombre figura en la investigación.

El mensaje, extraído del iPhone 7 intervenido a Cataluña datado en 2016 es muy conciso: "El contacto es Manolo Mata". Su interlocutor responde: "Se ha ofrecido él a buscar. No cerréis nada. Ya he hablado con el jefe". Unas declaraciones que persiguen al PSPV y apuntan a la posibilidad de que la trama salpique también al actual Consell y no sólo a la etapa entre 2007 y 2008.

Mata se ha adelantado a la justicia y antes de que pueda ser requerido como testigo ha enviado un escrito a la jueza instructora. El que fuera la mano derecha de Ximo Puig avanza a este diario que por el momento que no ha recibido respuesta. "Los plazos se han paralizado hasta el día 6 de enero". Su continuidad como abogado del caso está en el aire ante la incompatibilidad de formar parte de la investigación y su papel como abogado de la causa.

Sin embargo, se muestra convincente y sin temor a ser citado a declarar. "¿Testigo de qué?". Mata insiste en que "no ha hablado nunca" con el empresario y explica que "me ponen como ejemplo de que Gimeno y Cataluña siguen en contacto en 2019", pero insiste en que la conversación "no tiene que ver con contratos", sino que fuentes próximas al ex portavoz socialista le aclaran que los mensajes versan sobre "el impuesto de sucesiones". Una situación que lo cambia todo. El citado "jefe" al que hace referencia el chat ya no sería el propio Ximo Puig, como apunta indirectamente el Partido Popular, quien por cierto también puede verse perjudicado con la publicación de la próxima pieza. "El jefe de mi grupo era yo" afirma Manolo Mata, aunque reconoce que "no sé quién es ese jefe", expresa.

El ex portavoz socialista ha solicitado a la jueza la conversación completa para probar su versión y zanjar dudas. "La Unidad Central Operativa (UCO) lo sabe porque tiene toda la conversación". Preguntado en ese caso por los motivos por los cuales se sitúa bajo el punto de mira en el informe de la Guardia Civil, considera que se trata de una cuestión personal. "Porque soy quien soy y porque en su día critiqué estas causas. Erial, Taula, son investigaciones prospectivas", ha manifestado Mata, quien defiende su inocencia. "No me han imputado. Aquí no hay corrupción".