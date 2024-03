Óscar Puente le falta al respeto a Carlos Mazón

En su visita a la mascletà el pasado jueves, olvidó lo dicho hace pocas semanas: de pagar lo de Alfafar, nada de nada. A cambio, anunció un cambio de planes sin avisar.

En la vida política existen personajes de comedia. Sin lugar a duda uno de ellos sería el socialista Óscar Puente, heredero del ministerio que en su día pastoreo Ábalos. Ambos, subidos a las nubes de la “koldoesfera”. Y es que al tal Óscar se le ocurrió decir que “Mazón es bipolar” al reprocharle este su silencio sobre el soterramiento de vías en Alfafar, donde se han producido varios accidentes mortales y que le tocaría pagar.

El ministro de Transportes visitó hace semanas Valencia comprometiéndose en la ampliación del puerto; lo tenía fácil después de los trabajos que los socialistas Aurelio Martínez y Joan Calabuig dejaron por escrito y reclamado en la ventanilla de su ministerio. Era una de sus primeras visitas como ministro, fue bien recibido en Valencia, y de paso se comprometió en atender una reclamación ya histórica: el soterramiento de vías en l´Horta Sud por el paso de Alfafar que ya lleva la cifra de 76 muertes. Pero parece que cayó en el equívoco que caen muchos en Madrid: “estos valencianos son muelles”, y se olvidó de lo dicho al cruzar el embalse de Contreras.

Y así ha sido. En su visita a la mascletà el pasado jueves, olvidó lo dicho hace pocas semanas: de pagar lo de Alfafar, nada de nada. A cambio, anunció un cambio de planes sin avisar: el soterramiento por debajo de la localidad de Albuixech, a 10 km de Valencia, como solución al paso de vías del Corredor Mediterráneo. Una alternativa más cara y que se dilata más en el tiempo hasta el punto en el que no ha especificado plazos.

La lógica reacción de Carlos Mazón al enredo de Oscar Puente fue contundente, como no podía ser de otra manera: “El Gobierno valenciano estudiará el nuevo proyecto”, afeando al ministro que “nadie” ni del PSOE ni sus socios de Compromís, se hayan pronunciado sobre el proyecto del soterramiento de las vías de Alfafar. Le recordó “que ha sido la propia Generalitat quien ha elaborado el proyecto”…“se lo hemos ahorrado a Puente, de quien en realidad sería competencia”. Y le ha recriminado que, con su visita a la mascletà, “ha desperdiciado una ocasión extraordinaria para defender la vida en Alfafar”

El presidente Mazón ha reclamado y defendido lo que es nuestro ante las risas falleras de Óscar Puente: “no admito más silencios por respuesta”. En este caso, la histórica reivindicación vecinal de Alfafar-Sedavi-Benetúser, como es resolver el “paso de la muerte” que el Ministerio de Transportes conoce desde hace mucho tiempo y es de su competencia. Pero el socialista Óscar Puente recuerda aquel comediante de los años setenta, cuando asentía, convencido: “prometer hasta meter, y una vez metido nada de lo prometido”. Los vecinos de l´Horta Sur no merecen ese desprecio, ni el presidente de la Comunidad Valenciana esa falta de respeto.

Pero no termina ahí su paso por la mascletà. Va, y afirma Óscar Puente sobre Diana Morant, seguramente inspirado por el aturdimiento de los petardos, que “hacen falta políticos como Morant que apelen menos a las vísceras y que apuesten más por el conocimiento", augurando que “le irá muy bien al frente del PSPV”. No dijo de dónde sacó esa impresión, aunque acostumbrado a silenciar lo dicho, no es fácil que pronto lo olvide.

Por lo del conocimiento, tendría que saber Óscar Puente que a la pupila de Pedro Sánchez, destinada a dirigir la franquicia valenciana del PSOE, se le ocurrió, hace poco, sugerir la investigación de materiales ignífugos para la construcción, aquí, en Valencia, que vio nacer a Pedro Gustavino, el maestro de obras​ y constructor valenciano que desarrolló gran parte de su actividad en Estados Unidos. Creó el Guastavino system, un sistema de arco de baldosas ignifugas, patentado en Estados Unidos en 1885, arte que los ceramistas de Manises y de fritas del triángulo Alcora-Villareal-Nules conocen de sobras. Toda una premonición de cómo alguien carente de luces dirigirá la franquicia. No le ira muy bien al PSPV.