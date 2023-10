Ridículo de Compromís: “los valencianos no tienen rey”… y les colorean la cara

Los nacionalistas, que no han ido a la jura de Leonor, olvidan que Felipe VI tiene el título de rey de Valencia y les mandan varios zascas: “quiénes sois para hablar en nombre de todos”

Compromís sigue intentando dar la nota a cuenta del juramento de la Constitución de la princesa Leonor en las Cortes de España a la que ya han rechazado ir. Si ya les dejaron en evidencia con lo irrelevantes que son con su decisión, ahora en el día grande de Leonor siguen insistiendo y señalan que “los valencianos no tienen rey” para boicotear el acto. Pero la afirmación -falsa por cierto- sólo les ha comportado una nueva colección de zascas.

De esta forma, la diputada de Compromís -dentro de Sumar- en el Congreso, Àgueda Micó, que no ha ido a la jura de Leonor, soltaba que “los valencianos no tenemos rey” mientras el líder de la coalición, Joan Baldoví, ironizaba con que “enhorabuena Leonor por ser elegida futura reina de España con cero votos”.

Sin embargo, además de la total falta de rigor histórico de estas declaraciones pues Felipe VI tiene también el título de rey de Valencia, Compromís ha recibido un aluvión de críticas por arrogarse hablar en nombre de los valencianos: “Si queréis hablar en nombre de alguien, hablad de los pocos que os han votado. No habléis en nombre de los valencianos. Y además es una falta de respeto no asistir, si estás en el Congreso, el mínimo es cumplir aunque no estés de acuerdo, que para cobrar si que prometéis la Constitución”.

La mayoría de ciudadanos responden a Àgueda Micó y Joan Baldoví que “¿Pero quién eres tú para hablar en nombre de los valencianos?” y recuerdan que “Compromís dice que no tiene rey, pero luego aplaude a otros presidentes en Cataluña o que están en Bélgica”. A Joan Baldoví además le señalan que “ha hecho el cuñadismo del día” o que “las menores tuteladas y abusadas dime con cuantos votos contaron”.