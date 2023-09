Rebelión en Compromís: piden un congreso hartos de ser “satélite” de Sumar

El sector más nacionalista solicita un cónclave extraordinario para elegir nuevo secretario general y “que cambie el rumbo poco democrático y de sumisión a la izquierda española”

Sumar no sólo tiene problemas en su relación con Podemos. Pese a que la cúpula de Compromís se lleva bien con Yolanda Díaz, y ésta al final les ha dado una portavocía adjunta -cosa que no ha hecho con los podemitas-, no todos en Compromís están tan contentos y el sector más nacionalista se ha rebelado pidiendo un congreso extraordinario y criticando “el rumbo de satelización” con Sumar.

En concreto, Bloc i País, la corriente soberanista de Més -el antiguo Bloc, la rama mayoritaria y nacionalista de Compromís- ha solicitado la convocatoria de un congreso extraordinario para resolver la situación de "punto muerto" en la que se encuentra la coalición tras la marcha de la secretaria general de Més, Àgueda Micó, al Congreso como diputada, algo que es incompatible con el cargo en el partido.

El sector más nacionalista ha considerado que “más allá de la renovación de cargos de la dirección del partido, que es obligada, pensamos que es necesario que se corrija el rumbo de satelización del partido a la izquierda española, tal y como estamos viendo con la gestión de la coalición con Sumar”, una crítica en toda regla a la falta de voz de Compromís en Sumar y al proceso de integración en la coalición de Yolanda Díaz.

Según el grupo de militantes críticos de Compromís “no se han cumplido ninguno de los objetivos que la dirección se había propuesto con Sumar: el cabeza de lista por Alicante de la coalición era un paracaidista madrileño, el grupo parlamentario propio que se prometía no era más que un señuelo y, además, los diputados de Compromís, con Águeda Micó al frente, se han integrado en el grupo de Sumar”.

“Lo que nosotros queremos es que toda la militancia tenga voz y voto para decidir estas coaliciones electorales, algo que no se ha hecho, y eso pasa por un congreso que cambie el rumbo poco democrático y de sumisión a la izquierda española que por ahora lleva Compromís”, han concluido.