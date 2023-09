Ridículo de PSOE y Compromís con el ‘bou embolat’ en Valencia

Socialistas y nacionalistas se lanzan en tromba contra la celebración de ‘bous al carrer’ en las pedanías pero luego defienden y celebran estos festejos en los municipios que gobiernan

El Ayuntamiento de Valencia dirigido por María José Catalá ha levantado el veto la celebración del ‘bou embolat’ -toro embolado- y a los bous al carrer en las pedanías que ha había impuesto el anterior gobierno de Joan Ribó. Catalá respondía así a una reivindicación de las pedanías del norte, donde son tradición estos festejos, pero desde Compromís y PSOE se han lanzado en tromba en contra de la decisión… olvidando que donde gobiernan también permiten y hasta defienden estos festejos.

Así, desde Compromís, el ex alcalde Joan Ribó señalaba que “vuelve la tortura animal” mientras que la portavoz del PSOE, Sandra Gómez, tachaba de “cruel” a María José Catalá. Sin embargo, numerosas personas recordaban a socialistas y nacionalistas su doble moral con este asunto, que critican en Valencia ciudad y luego amparan en multitud de municipios donde gobiernan.

“Si hacemos un listado de los pueblos valencianos gobernados por PSPV que hacen toros en sus calles, te quedas sola”, respondían a Sandra Gómez, o “tu discurso sería bueno si no fuera porque en todos los pueblos de l’Horta donde gobierna el PSOE se han hecho sus respectivas semanas taurinas”.

Algunos incluso respondían al PSOE y Compromís con listas de municipios que gobiernan en los que hay toros y no dicen absolutamente nada: “Sandra, puedes aprovechar, junto con a Ribó, y decirle lo mismo a la gran cantidad de ayuntamientos gobernados por PSPV y Compromís que también hacen toros como Sagunto, Dénia, Vila-real, Silla, Calpe, Moncada, Llíria, Beniparrell, Pedreguer, Quartell o Pedralba”.

El alcalde de Alcora y líder del PSPV-PSOE en Castellón, Samuel Falomir, no sólo celebra bous al carrer en su municipio, sino que es un firme defensor de estos festejos para los que pide protección, lo mismo que el ex presidente de la Diputación, Toni Gaspar, como le recordaban a Sandra Gómez frente a sus críticas. Incluso concejales socialistas de Valencia como el fallecido Ramón Vilar se negaron en su día a apoyar la prohibición de los bous al carrer en las pedanías, aunque Sandra Gómez se olvide.

El concejal del PP y portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, recordaba que las críticas con el toro embolado “es otro ejemplo de la hipocresía de PSPV y Compromís: rechazan para Valencia lo que aplauden donde gobiernan. Copa América en Valencia no, en Barcelona sí. Ampliación del puerto aquí no, en Barcelona sí. Festejos taurinos aquí no, en Lliria, Sagunto, Moncada, Alboraya o Foios sí”.