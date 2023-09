Vuelve Morocho, el policía apadrinado por el ex juez Baltasar Garzón

El mismo agente redactó el informe de los trajes de Camps y los de las contrataciones de la administración valenciana con Orange Market y empresas del Grupo Correa.

El inspector Manuel Morocho vuelve a la acusación en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha programado la declaración del policía Manuel Morocho y otros dos agentes de su grupo para seguir el Juicio de Contratos menores de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. El juicio contra el ex presidente Francisco Camps y otros 26 acusados, lleno de contratiempo y anécdotas, se inició hace ocho meses.

En los sótanos de la Sede de la Audiencia en Madrid, ha sido convocado el policía que firmó los polémicos informes que se hicieron en 2010 para analizar las contrataciones promovidas desde distintas oficinas de la administración valenciana a Orange Market y el resto de empresas del Grupo Correa entre los años 2004 y 2008.

Al inspector Morocho le precede fama. En Valencia ya declaró en Sede Judicial (caso de los trajes y de la Fórmula 1) reconociendo su cercanía con el ex Juez instructor de la causa Baltasar Garzón-impulsor de la Gürtel y testigo de boda de Morocho- que resultara condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial precisamente por manipular la instrucción de la Gürtel y ordenar grabaciones de las comunicaciones entre abogados y sus defendidos.

Morocho también tuvo protagonismo en el Congreso en 2017. En Sede Parlamentaria, en comisión de investigación, acusó a Mariano Rajoy de estar en la trama de financiación irregular del PP.

Los informes de Morocho en la Gürtel se popularizaron por ser conocidos por los investigados a través de la cadena Ser o El País. Informaciones continuas y en exclusiva que sorprendieron sobre todo a los investigados, pese a que las diligencias estaban bajo secreto del sumario.

Morocho ha viajado por toda España de Juzgado en juzgado exponiendo sus informes, allí donde se juzgaban piezas de la Gürtel llamado por la fiscalía anticorrupción. Hasta ahora no ha aclarado por qué estos informes se filtraban de forma recurrente a cierto medios de comunicación o qué hicieron policías y fiscales para evitar tales actuaciones delictivas. En el limbo queda asimismo el hecho de que el ex Juez Garzón y la ex ministra Lola Delgado, compartiendo mesa con el ex comisario Villarejo, sabían antes de que llegara la Investigación de Gürtel a la Audiencia Nacional que le iba a tocar en el reparto a Garzón.

Morocho podrá estos días aclarar en sus declaraciones el conocimiento que tiene sobre la “Gürtel Profunda” y el uso que le dio a la información que la ya condenada Isabel Jordán, directiva y administradora de Correa le facilitó a la policía cuando fue despedida por Correa, delación que fue germen de la investigacion.

Este miércoles, Isabel Jordán y Álvaro Pérez, principal perjudicado con Correa y Crespo de las revelaciones de Jordan, comparten defensa en la persona del marido de la primera quien pretende reducir las condenas de sus clientes y obtener los mayores beneficios penitenciarios colaborando con la fiscalía, y actuando como hemos visto estos meses como Acusación desde el estrado de la defensa, algo que según fuentes de las defensas personadas atenta contra el derecho a la tutela judicial de los encausados y tendrá probables consecuencias.

Morocho vuelve con su circo de bajitos.