Mazón "sin palabras" con el 'escándalo' del Botànic con los cribados de cáncer

El president ha señalado que "se le caería la cara de vergüenza" si, bajo su gobierno, se relegará a 150.000 mujeres en la lucha contra el cáncer: "no podría mirarlas a los ojos".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha pronunciado acerca del posible 'escándalo' del anterior gobierno, el del Botànic, debido a la sospecha de que existen ciertas irregularidades, tal y como comunicó esta semana el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en los programas de cribados de cáncer de mama, de colon y de cérvix. El jefe del Consell, ha afirmado "no tener palabras" para calificar dicha situación y considera que su lucha, no es contra el resto de formaciones políticas, que son otras opciones, sino contra el cáncer: "jamás podría mirar a mis ciudadanos a los ojos si mi herencia tiene que ver con relegar a 150.000 mujeres en la lucha contra el cáncer. Se me caería la cara de vergüenza".

Mazón ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a las obras de rehabilitación que realiza la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en el edificio de la calle Santa Cruz de Tenerife de Castelló al ser preguntado al respecto.

"Si en la Comunitat Valenciana estamos en plan de reactivación sanitario, en la provincia de Castellón estamos en plan de choque, y resulta curioso que el día de la brecha salarial entre hombres y mujeres tengamos que hablar de la brecha de la lucha contra el cáncer de mama y una herencia que no hubiera querido asumir ni comprobar jamás, y es que 150.000 mujeres de la Comunitat han sido relegadas en la lucha contra el cáncer", ha dicho.

"No tengo palabras para calificar este hecho, sé que está en Fiscalía, pero dentro de la Conselleria hemos abierto una investigación por si hubiera otro tipo de responsabilidad", ha añadido.

Mazón, que ha calificado le hecho de "dramático", ha indicado que el resto de partidos políticos no son ni sus adversarios ni sus enemigos, "sino otras opciones políticas". "Mi enemigo es el cáncer, y debe ser el principal enemigo de cualquier presidente de la Generalitat porque la principal competencia que tenemos es la sanidad pública, de la que venimos de las peores listas de espera, de hospitales de Castellón solo en maqueta o del estado del Hospital de Vinaròs", ha apuntado.

Por eso -ha dicho- se ha puesto en marcha un plan de salud mental, se ha presupuestado el Hospital de Castellón y se ha firmado el nuevo decreto de incentivos para las zonas de difícil cobertura, "especialmente para zonas como Vinaròs, donde la situación ya no tenía un pase".

"Esto incluye el mantenimiento de nuestros mamógrafos, el establecimiento de una sola zona sanitaria en Castellón para poder trabajar en la equidad en el trato sanitario y declarando la lucha contra el cáncer como prioridad número uno", ha señalado el 'president'. Según Mazón, "la sanidad es el objetivo prioritario número uno". "Sé que es importante hacer viviendas, la educación pública, las infraestructuras, el aeropuerto de Castellón, vertebrar la costa con el interior, la agricultura, pero ninguna tanto como la sanidad", ha concluido.