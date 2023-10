Marbella, destino para los amantes de la música

Marbella tiene infinidad de atractivos por su amplia oferta paisajística, gastronómica y de ocio. La música estará presente por cada rincón de este destino tan conocido internacionalmente.

Marbella es una de las grandes mecas de la diversión y el lujo. La música está en todos sus rincones, en los pubs de Puerto Banús, en discotecas como Olivia Valere o Momento, en beach clubs como Playa Padre o Nido, en los espectáculos de música en vivo y DJs del hotel Hard Rock y, por supuesto, en el Festival Starlite Occident, cuyo auditorio enclavado en mitad de una antigua cantera al aire libre, tiene una acústica excepcional. Con todo ello, Marbella se ha convertido en el destino preferido de artistas nacionales e internacionales, así como de todos los que adoramos la buena música.

En esta ocasión, nos centramos en la oferta musical, de alojamiento, relax, etc., del Hotel Hard Rock de Marbella, destinado a los amantes de la buena música y de su historia. Es un hotel recomendado para adultos, mayores de 16 años, ubicado en Puerto Banús, el epicentro de la exclusividad y el glamour, a 500 metros de la playa de arena dorada, tiene fácil acceso a los principales campos de Golf de la Costa del Sol.

Este resort es sinónimo de música, no solo por la decoración moderna, lujosa y rebelde de su lobby y de sus habitaciones, algunas de ellas verdaderamente especiales, inspiradas en la música. Organiza ‘pool parties’ y espectáculos de música en vivo, en su zona de piscinas con grandes artistas, por lo que es muy recomendable consultar su calendario de eventos. Ofrece, como el resto de los hoteles de la cadena Hard Rock, una memorabilia con objetos pertenecientes a iconos de la música española e internacional, como una carta manuscrita de Janis Joplin, vestidos y efectos personales de Lady Gaga, Beyoncé, Shakira o Madonna, una guitarra acústica de Elvis, recuerdos de Alejandro Sanz, Rosalía, Raphael, etc. Un detalle interesante es que sus huéspedes pueden subirse a la habitación una guitarra electrónica Fender, para tocar en la intimidad de su habitación, con cascos, para no molestar al resto de huéspedes, o un tocadiscos Crosley y vinilos para escuchar su música preferida, sin coste adicional. Además, con el checkin te dan un código para crear tu propia lista musical.

Pero, también puedes hacer ejercicio, relajarte y descansar en el gimnasio o en su exclusivo SPA, en el que además de disfrutar de su piscina interior y circuito de aguas, podemos recibir tratamientos personalizados. Además, tendremos la opción de disfrutar de clases de yoga, en las que conseguiremos la fusión perfecta entre el yoga y la música, ideal para relajar cuerpo y mente. Para los amantes del golf, el hotel tiene acuerdos con una escuela, The Range Marbella, en la que aprender a dar nuestras primeras bolas, así como con gran número de campos, cercanos al hotel, donde practicar este deporte, tan apreciado en Marbella.

Guía de viaje: dónde comer

El Hard Rock Hotel Marbella, del Grupo Palladium, presenta una variada propuesta culinaria sin igual, que dejará satisfecho hasta los paladares más exquisitos. En Nu Downtown, del Grupo Mosh, podemos deleitarnos con una exquisita gastronomía asiática mientras disfrutamos del mejor ambiente con música en vivo y, posteriormente, tomar una copa. En GMT +1, podemos degustar café gourmet, cócteles artesanales y snacks livianos en el lobby bar, a lo largo del día. En Sessions, probaremos la clásica cocina española con un interesante show-cooking. El Eden Pool Club ofrece snacks y bebidas junto a su piscina Eden. En su otra piscina, en la infinity, encontraremos otro pool bar, el SUN SOCIETY, con un ambiente chic e íntimo, con carta premium, cócteles y actuaciones en vivo por las noches.

Fuera del hotel, la oferta es infinita, aunque, el malagueño Dani García es sin duda el referente gastronómico en Marbella, con restaurantes como Lobito de Mar, Leña, Babette, Tragabuches, Alelí y Kemuri. Si bien su triestrellado restaurante en Puente Romano es para potentes bolsillos, el chef ofrece otras opciones, más asequibles en las que degustar platos de alta gama. Recomendamos, en esta ocasión, dos de sus restaurantes marbellíes, muy diferentes entre ellos.

Con Tragabuches el chef vuelve a sus orígenes, a la esencia de su restaurante de 1998 de Ronda, en el que estaba al frente de sus fogones con solo 22 años. Este restaurante es una oda a Andalucía, que ofrece un modelo de cocina non-stop, con desayunos, almuerzos y cenas, en un espacio sosegado y sin artificios, como reza el mensaje de su nombre: “Tragabuches. Honesto & andaluz”. Además, cuenta con una barra con carta propia y dispone de un área infantil para los más pequeños.

La propuesta culinaria de Tragabuches se complementa con una bodega excepcional con grandes vinos clásicos españoles, con una amplia revisión a las regiones vitivinícolas nacionales y mucha profundidad en añadas y complementada con vinos internacionales. En total, más de 400 referencias y un inventario de más de 45.000 botellas.

Alelí, es la apuesta de Dani García por la cocina italiana más auténtica y exquisita, ahondando en la calidad de la materia prima y la técnica. Concebida como una ‘osteria’ tradicional, ofrece platos emblemáticos y clásicos de diversas regiones de Italia, donde la calidad del producto y la técnica son fundamentales. El chef propone un viaje por las regiones de Piamonte, Lombardia, Lazio, Campania o Sicilia, con platos que van desde distintos tipos de mortadela hasta pastas frescas hechas al momento de forma artesanal. Por supuesto, no puede faltar una selección de pizzas hechas al horno de leña, que se cocinan en directo al más puro estilo napolitano, con una fermentación de 48 horas. Te recomendamos hacer la reserva en su terraza, a la sombra de las parras y limoneros, rodeado por colores vivos y terracota, experiencia que a unos les transporta a un balcón de Positano o a la costa amalfitana y, a otros, a la plaza marbellí de los naranjos.