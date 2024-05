Carolina Marín: la "esencia" andaluza del Premio Princesa de Asturias 2024

La jugadora de bádminton gana el premio por su brillante trayectoria deportiva, pero fuera de la pista tiene su 'refugio' en su tierra, Huelva, donde se viste de flamenca y disfruta del mar.

La jugadora española de bádminton Carolina Martín (Huelva, 1993) ha recibido este miércoles la noticia de ser el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. "Un sueño" que para la deportista onubense "se ha hecho realidad" y que supone un "un reconocimiento" a toda su carrera deportiva.

Y es que Marín ha conseguido un impresionante palmarés: campeona olímpica en Río de Janeiro, triple campeona del mundo y heptacampeona de Europa, así que aunque ella no se lo esperaba, según ha confesado, es más que merecido. Sin olvidar su espíritu de superación, porque, ni siquiera las dos importantes lesiones físicas que ha sufrido, dos rodillas 'rotas, la han apartado de las pistas ni de la victoria. De lo único de lo que la separa la exigente carrera deportiva es de su familia a la que ha tenido este miércoles muy presente la onubense y su tierra, donde regresa cada vez que puede, porque ahora su meta es conseguir el oro en París.

La jugadora Carolina Marín este miércoles en rueda de prensa.

La reacción de Carolina Marín

Por sus logros deportivos y personales y por ser un ejemplo internacional, Carolina Marín gana el Premio y la noticia le pilla entrenando. Ha confesado que no ha podido contener las lágrimas. Poco después se ha mostrado "agradecida y muy emocionada" en rueda de prensa: "No sé por dónde empezar, no tengo palabras suficientes, pero gracias al jurado por haber pensado en mí y por haberme elegido ganadora, es un sueño. Hace varios años lo hablaba con mi madre y soñaba con conseguir este premio y se ha hecho realidad".

Marín ha dado las gracias a su equipo, familia y, sobre todo, a su padre y su madre por darle "la oportunidad" de mudarse de Huelva a Madrid cuando tan sólo tenía 14 años para demostrar su potencial en "un deporte tan desconocido" y pese a que era una joven "un poco más loca de lo normal". "Gracias a todos lo éxitos que he tenido he conseguido que en España se habla de bádminton y eso es orgullo muy grande", ha destacado.

Carolina Marín tras ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: "Hace varios años lo hablaba con mi madre y soñaba con conseguir este premio y se ha hecho realidad" https://t.co/GD5eA6i7vK pic.twitter.com/aZC0nFsiLH — Europa Press (@europapress) May 8, 2024

Carolina vuelve a su "esencia" en su tierra

El Premio de Marín ha sido celebrado por compañeros de profesión como el extenista Feliciano López, o autoridades como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no es la primera vez que 'presume' de los logros de esta andaluza. Pero es en su tierra, Huelva, donde sienten un enorme "orgullo" por el "ejemplo de esfuerzo" que supone la deportista y lo trasladan desde todas las instituciones. Pero es que ese 'amor' es recíproco.

Y es que la medallista olímpica y campeona del mundo tiene también un fuerte apego a su tierra, donde encuentra su "verdadera esencia". Recientemente ha estado "en casa" una "semanita" y ha compartido con sus seguidores de Instagram algunas fotografías que no dejan lugar a dudas cuales son sus raíces.

Imágenes en las que Carolina aparece vestida de flamenca sola y con su familia 'romera', donde afirma: "Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan guapa. Casi 20 años sin volver a mi esencia". Otro de sus refugios de esos días de descanso junto a su familia y amigos, ha sido la playa y también ha disfrutado de la música en directo, como demuestran la foto junto al cantante jerezano Raule después de asistir a un concierto hace dos días.

La jugadora Carolina Marín junto al cantante Raule. Instagram.