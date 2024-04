La Junta y Ecologistas en Acción coinciden: la sequía no está solucionada

Aunque las lluvias registradas han aliviado la situación de los embalses andaluces, no ha sido en toda Andalucía por igual y se sigue lanzando un mensaje para ser cautos amparado en cifras.

Las precipitaciones que se han producido en Andalucía, principalmente tras el paso de la borrasca Nelson durante la Semana Santa, han supuesto un gran alivio para la situación de sequía que atraviesa la región desde hace cinco años. La reserva de los embalses se ha incrementado en 1.260 hectómetros cúbicos, llegando hasta los 4.781 hectómetros cúbicos, lo que supone que los pantanos se encuentran al 39,7% de su capacidad de media.

De este modo, aunque ha sido un mes de marzo bondadoso, el panorama no es para para lanzar campanas al vuelo, porque estas lluvias no han solucionado la sequía, porque estas cifras están todavía lejos de los 6.273 hm3 de media de los últimos diez años, que situaban la reserva de agua en el 56,6% de su capacidad.

Además, cabe tener en cuenta que tampoco ha llovido en toda Andalucía por igual y mientras que algunos embalses de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir han tenido incluso que desembalsar y las reservas están al 42,9%, en la cuenca Mediterránea se sitúa en el 26,9% y, por ejemplo, hay pantanos en Málaga al 15% de su capacidad.

La Esperanza ha estado en el campo y ha llegado a los embalses de #Andalucía en esta Semana Santa. Las lluvias son una buena noticia.



Pero no son suficientes. Prudencia, por favor. Esto no es la solución definitiva.



Sigamos invirtiendo en infraestructuras hídricas.

Así que los andaluces tendrán que seguir siendo prudentes en el consumo de agua porque la amenaza sigue presente, a pesar de que se hayan descartado restricciones inminentes para este verano o medidas más extremas como suministrar a la población con barcos cargados de agua.

La Junta y Ecologistas alertan de la amenaza

En esta llamada de atención coincide tanto la asociación Ecologistas en Acción como la Junta de Andalucía, ambos ponen las miran más allá del corto plazo y, por parte de la administración se mantiene su plan de inversiones en infraestructuras hídricas de emergencia, como ha señalado recientemente el presidente Juanma Moreno, que además sigue reclamando el trasvase Tajo-Segura.

La situación de sequía se mantiene, pero el alivio que han supuesto las lluvias al menos deja algunas consecuencias positivas.



Me alegra que muchas familias y municipios andaluces puedan tener la posibilidad de ir recuperando la normalidad en el consumo de agua.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha resaltado este viernes que la situación hidrológica se ha visto "aliviada" por las lluvias pero "no esta solucionada", Además ha advertido que los datos que se conocen son del estado de los embalses, pero no de los acuíferos, así como que "estos datos no afirman la superación del estado de sequía, pues ahora viene un periodo de sequía estacional (verano prolongado)".

En este lapso temporal, ha remarcado que "se consume más agua" por el turismo, la evapotranspiración vegetal y la evaporación del agua embalsada. Esta situación provoca que las cuencas queden en un estado precario para los meses posteriores si no se restablecen las lluvias estacionales de otoño. Por este motivo, ha considerado que deben seguir vigentes las restricciones aprobadas en la última comisión de sequía de las Cuencas Mediterráneas, tanto para usos agrarios como turísticos y urbanos.