Arde la red por el posible despido de una cajera del Lidl por transfobia

Una mujer trans denuncia a la encargada de un supermercado por dirigirse a ella en un término muy inadecuado, pero los usuarios se solidarizan también con la empleada y su incierto futuro.

El caso de transfobia que ha denunciado una joven de Málaga por la actitud que ha tenido la encargada del supermecado Lidl ha desatado una oleada de opiniones en la red apoyando a la afectada, pero también ha aparecido un movimiento de respaldo a la trabajadora.

Los hechos los ha narrado la propia afectada, Cristina Alias, en la cadena SER y han ocurrido durante una visita para comprar en el establecimiento ubicado en la calle Armengual de la Mota de la capital malagueña, acompañada de una amiga. Según cuenta, la encargada fue muy insistente con ellas en que utilizaran el servicio de autopago hasta llegar a ser molesta, por lo que pidió la hoja de reclamaciones y en ese momento se dirigió a ella como "caballero". La afectada corrigió, explicándole que era "una mujer trans", y le pidió que no se dirigiera así a ella, pero asegura que lo siguió haciendo hasta en cinco ocasiones.

Acabamos de presenciar un acto de Transfobia ,La encargada del @lidlespana de Armengual de la mota de Málaga que había sobre las 10:00 - 12:00 hoy 21/06/2023 ha dicho señor varias veces a Nuestra Presidenta Cristina. — Trans Huellas (@Asotranshuellas) June 21, 2023

La consumidora ha explicado que ella le pidió que tramitara la reclamación para terminar con la "escena" ante la dicusión, y aunque les pide disculpas acompañándolas hasta la puerta insiste en llamarle caballero. La joven ha contado con el amparo a su "agresión" de la asociación Trans Huellas que preside, pero la empleada no se ha quedado sola después de ponerse en el foco público y su futuro laboral centra el debate.

Espero que los representantes sindicales de Lidl defiendan a esta trabajadora denunciada por llamar caballero a este caballero ⬇️#StopDelirioTrans https://t.co/YesBtYPceU pic.twitter.com/sUpBafrtYS — Belém #mulher (@BlemcomM) June 22, 2023

Currando en un Lidl, llevas ya 7 horas, estás cascao, encima has tenido una semana dura y te viene este enfermo, lo llamas caballero y te la monta... yo ya no puedo más. https://t.co/8O8Hc6s9IT pic.twitter.com/XvJBpm9ULW — SinH (@SoySinH) June 22, 2023

Mientras que unos atacan a la trabajadora por 'hacer oídos sordos' y el afectado a Lidl por no invertir en formación para que su personal trate con respeto al colectivo LGTBI, la noticia también se ha convertido en viral por los gestos de solidaridad con la cajera, aludiendo a que pudo no darse cuenta por el aspecto físico, e incluso, reclaman que no se produzca su despido por parte de la cadena Lidl España por estos hechos.

¡¡¡Si lo hacen no pienso pisar in LIDL en mi vida!!! https://t.co/l015vqNn4u — Sor Prendida 🇪🇸 💚 (@MuySorPrendida) June 22, 2023