La gran sorpresa de Manu Sánchez a la sanitaria que le cuidó en el hospital

Durante la gala especial del 28F de Canal Sur, el presentador y el artista Pablo López han homenajeado a los sanitarios a través de Ana Víctor, una joven auxiliar con una talentosa voz.

El programa especial de Canal Sur con motivo del Día de Andalucía ha transformado la vida de una sanitaria andaluza. Es Ana Víctor, una auxiliar de enfermería de 33 años natural del pueblo sevillano de Tocina, que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en la unidad postoperatoria, llamado popularmente como "el despertar" de la anestesia.

Pues en este complicado momento por el que pasan los pacientes se encontró con uno muy especial: el presentador Manu Sánchez, que despertó de una grave operación por el cáncer que sufrió al lado de Ana. La sanitaria llamó la atención de Sánchez no sólo por el cariño que le trasladó durante su recuperación si no también por utilizar su prodigiosa voz para animar a los ingresados cantando.

Así que la gala especial de Canal Sur por el Día de Andalucía ha sido el mejor momento para Manu para devolver un poco de ese cariño recibido. El presentador le ha dado la noche de este miércoles un gran sorpresa, aprovechando que durante su ingreso hospitalario le pidió hacerse una foto con ella "porque en algún momento la iba a necesitar" y la animó a participar en el casting del programa 'Tierra de talento" de la cadena pública.

De un casting a cantar con Pablo López

De esta forma la sanitaria creía que acudía al casting y en medio de la prueba apareció Sánchez para aclararle que no estaba allí para el concurso si no en directo en la Gala de Andalucía y la llevó hasta el plató donde le esperaba otra sorpresa, el cantante Pablo López con el que cantó al piano el famoso "Back to Black' de Amy Winehouse.

Una manera muy especial de rendir un homenaje a todos los sanitarios a través de una persona anónima como es Ana, que siente vocación por su profesión, aunque ahora se le abre una nueva oportunidad porque Manu Sánchez concluyó la sorpresa anunciándole que será una de las próximas concursantes del talent show de Canal Sur.