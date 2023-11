Bisbal el mejor anfitrión de los Grammy: "Van a alucinar con nuestra tierra"

El cantante almeriense se muestra eufórico porque los prestigiosos Latin Grammy han salido de EEUU para celebrarse en Sevilla y presume de la capital con unas impresionantes fotos.

Pocos artistas se sienten tan orgullosos de su tierra como el almeriense David Bisbal y en cada oportunidad que tiene 'presume' de sus raíces. Además de por su éxito profesional, el artista ha sido galardonado con numerosas distinciones por ser el mejor 'embajador' de Andalucía, pero ahora cambia el rol y se convierte en anfitrión, porque la gala de los Grammy son en Sevilla.

David Bisbal ha reivindicado este martes el "privilegio" que supone que los premios Latin Grammy se celebren en Andalucía este año. "Desde que supe la noticia, me emocioné muchísimo", ha contado en la alfombra roja de la gala del 'Best New Artist Showcase' (Mejor Nuevo Artista), la cita más esperada para los nuevos talentos musicales.

"Estamos todos acostumbrados siempre a vivir los Latin Grammy en Estados Unidos, en Las Vegas, en Miami. Y cuando supe que se celebraba en Andalucía, lo primero que pensé fue en el resto de los artistas, que van a alucinar con nuestra tierra", ha afirmado.

David Bisbal (@davidbisbal), sobre que los #LatinGRAMMY se celebren en Sevilla: "Los artistas van a alucinar con nuestra tierra. Es un premio muy importante porque solo se puede conseguir una vez en tu carrera"



🎙️Informa @Donate98 https://t.co/TlkWNWY1vU pic.twitter.com/y1QfDfSuam — RTVE (@rtve) November 14, 2023

Bisbal apoya a Borja, el único español nominado

El cantante estuvo en la gala del Flamenco de los Grammy el lunes en la plaza de España donde dejó unas impresionantes imágenes junto a algunos compañeros en este emblemático lugar y este pasado martes, desde el Centro Cultural Magallanes de Sevilla, fue el encargado de conducir un espectáculo que se ha centrado en la nueva generación de cantantes y músicos, con la participación de los nominados a Mejor Nuevo Artista, como Conexión Divina, Ana del Castillo, Natasha Falçao, Gale o Borja.

Celebrando la noche del flamenco entre amigos!!!! ❤️ gracias por la foto @dannapaola me encanta!!!!! @Anitta pic.twitter.com/kxLCw8b9kp — davidbisbal (@davidbisbal) November 14, 2023

Es precisamente este último cantautor, el único español nominado en esta categoría, uno de los que ha presentado Bisbal. "Deseo que el premio se quede aquí en España", ha dicho el artista almeriense, que ha querido poner en valor este premio que él mismo recibió en el año 2003.

"Para mí fue un premio muy importante en mi carrera, porque solamente lo puedes conseguir una vez en tu carrera. Cuando empiezas el segundo disco ya no lo puedes conseguir y, por lo tanto, dar a conocer estos nominados me emociona". Y para Borja esta nominación a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy su pone un sueño cumplido.