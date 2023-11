Antonio Banderas triunfa como el "hombre del año" y también se lleva un Grammy

La ciudad de Sevilla se prepara para acoger la gala de los premios Grammy Latinos 2023 y, a una semana de que lleguen las grandes estrellas de la música hasta la capital andaluza, el que se hace protagonista del evento no es otro que el actor malagueño Antonio Banderas.

La Academia Latina de la Grabación ha decidido otorgarle el Premio de la Presidencia 2023 el próximo día 16 de noviembre, un galardón que reconoce la labor y el empeño de destacados miembros de la comunidad latina que se han dedicado a promover y fomentar las artes y la cultura alrededor del mundo.

No es un premio que la Academia otorga con facilidad, sólo lo ha hecho en ocasiones excepcionales a lo largo de la historia y la última vez fue al compositor, cantante y dramaturgo Lin-Manuel Miranda en 2017.

La trayectoria de Antonio Banderas es merecedora de sacar el premio 'del cajón', ya que es un "firme" promotor de las artes musicales, como demuestra la creación del Teatro del Soho en Málaga en 2019. Un espacio que ha llevado a la escena española obras de musicales icónicos como Company y A Chorus Line, revitalizando así el panorama teatral de la ciudad y haciendo que los espectáculos sean accesibles a nuevas generaciones de todo el país con producciones itinerantes.

"Tenemos el privilegio de presentar el Premio de la Presidencia a Antonio Banderas con motivo de la celebración de nuestra primera edición internacional del Latin Grammy en Andalucía", según ha señalado el CEO de La Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud. Y Banderas lo recibe con ilusión y agradece en su redes sociales este reconocimiento.

No es el único que el actor ha recibido recientemente, porque hace escasos días también era designado como "Hombre del año 2023" por la revista magazine Esquire España. Un premio que recogía acompañado de su impresionante pareja Nicole Kimpel que ha destacado sentirse "orgullosa" de acompañar a "mi amor" en la gala.

Gracias @EsquireEs por el premio Hombre del Año 2023 y por una bonita noche entre amigos. #Repost #NicoleKimpel

About last night at the Esquire Gala, proud to accompany my love to receive his award for Man of the Year 2023🌟#hombresesquire



FOTOS 1 y 4: José Ramón Hernando pic.twitter.com/8aNSEKmDOL