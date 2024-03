Page carga de nuevo contra la amnistía y Núñez considera que ya nadie le cree

De nuevo, los principales partidos políticos de la comunidad manchega tienen una disputa por el constante cambio de opinión de García-Page líder del PSOE sobre la amnistía.

En un nuevo episodio de confrontación política en Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page ha reafirmado su posición en contra de la amnistía aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, mientras que el líder del PP regional, Paco Núñez, ha acusado a Page de falta de coherencia y liderazgo.

Durante un discurso en la localidad albaceteña de Barrax, García-Page ha reiterado su compromiso con una España unida y solidaria, donde todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos y privilegios. Enfatizó su oposición a la ley de amnistía, argumentando que va en contra de los principios constitucionales y que favorece a unos pocos en detrimento del conjunto de la sociedad española.

"Yo no voy a dejar nunca de luchar, me cueste lo que me cueste, por la España que merece la pena", afirmó García-Page, subrayando su firmeza en la defensa de los servicios públicos y los valores democráticos. Criticó implícitamente al gobierno central por su falta de coherencia al aprobar una medida que no estaba incluida en su programa electoral, insinuando así una contradicción entre las palabras y las acciones.

Por su parte, Paco Núñez, presidente del PP regional, aprovechó la situación para cuestionar la credibilidad de García-Page. Afirmó que, a pesar de haber expresado públicamente su oposición a la amnistía, el presidente no ha sido capaz de influir en la decisión de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, quienes votaron a favor de la ley en el Congreso.

¿De qué sirve a Castilla-La Mancha un presidente como Page en tierra de nadie que arrastra a su tierra a la ruina económica y social?



📹👇🏼 pic.twitter.com/OnBeA8yZe5 — Paco Núñez (@paconunez_) March 18, 2024

"Tras mucho titular, todo han sido palabras", declaró Núñez, acusando a García-Page de no haber actuado conforme a sus discursos críticos sobre la amnistía. Para el líder del PP regional, la falta de liderazgo de García-Page ha dejado a la región en una situación de indefensión frente a medidas que, en su opinión, perjudican a Castilla-La Mancha.

En medio de este enfrentamiento político, se vislumbra un panorama de desconfianza y disputa entre los dos principales líderes de la región. Mientras García-Page insiste en su defensa de una España unida y solidaria, Núñez lo acusa de inacción y falta de determinación, sembrando dudas sobre su capacidad para liderar la comunidad autónoma en tiempos de desafíos políticos y económicos.