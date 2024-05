Todos apoyamos a Antonio Barrull, el boxeador leonés que defendió a una mujer

El pugilista leonés ha conquistado las redes sociales tras intervenir en un acto de maltrato en un cine. Este profesional del boxeo se juega su futuro y todos debemos apoyarle.

La pelea protagonizada por Antonio Barrull, boxeador profesional ha causado furor en las redes sociales. La pelea sucedió debido a que había una pareja en el cine donde surgió un incidente se produjo porque el hombre comenzó a insultar a su mujer numerosas veces durante la proyección de la película Garfield enfocada a un público infantil y los padres. La disputa de la pareja condujo a puñetazos del marido hacia su mujer.

Este suceso llevó a que los testigos presentes documentaran el enfrentamiento entre el boxeador y el varón. En el vídeo se puede observar como el leonés baja las escaleras del cine para recriminarle el maltrato físico y verbal. Ante este suceso de maltrato, Barrull no pudo evitar entrometerse e intentar detener la la discusión. Sin embargo, este intento terminó en varios golpes del boxeador hacia el hombre debido a la provocación del agresor hacia el leonés.

Todo mi apoyo a Antonio Barrull por darle a un maltratador de mujeres su merecido.



Que valientes son algunos con los débiles !!!!



Poco le ha dado para lo que se merecía.



Heroe pic.twitter.com/zujX0ES7NU — Vicente Casal (@vicentenarrador) May 6, 2024

Debido a los acontecimientos, Antonio Barrull contó su versión de los hechos en el programa 'Vamos a ver', donde comentó: "pegó a una mujer y a una niña. A mí me amenazó, no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo".

El boxeador profesional se mostró durante toda las entrevistas que hizo durante este lunes -desde Telecinco hasta el Partidazo de COPE- muy disgustado porque los presentes en el cine, tanto familias, como niños presenciaran ese terrible suceso. Además, Barrull ha pedido disculpas en numerosas ocasiones por lo sucedido. De hecho, fue lo primero que hizo tras el suceso.

Era un maltratador y había que frenarlo

¿Quién es Antonio Barrull?

Antonio Barrull, mejor conocido como 'El Volcán' es de León y lleva dedicándose al boxeo desde muy joven hasta llegar a ser todo un profesional. Su padre, Vicente Barrull, también fue boxeador profesional, al igual que el hermano de Antonio, Lázaro quien también comparte profesión. Ambos hermanos entrenan en el mismo club que dirige su padre.

El leonés tiene el título de campeón de España Amateur y fue seleccionado como Mejor debutante del año pasado por el portal Espabox. Además, el boxeador tiene tres hijos y mujer; actualmente mantiene una racha de 5-0 en sus combates.

En una entrevista con Emilio Marquiegui en Espabox comentó que tiene como objetivo concluir el 2024 con un título en su palmarés. Sin embargo, el incidente que ocurrió en el cine podía haber puesto en peligro su carrera.

Según dice el Código Penal español, la presencia de un boxeador profesional federado en una circunstancia como esta podría considerarse como un abuso de superioridad.

A pesar de la violencia dada, el público que estuvo presente en el cine y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia Barrull. Debido a que el suceso se desencadenó con motivo de la agresión del varón hacia su mujer e hijo y durante ese momento dio también a una niña.