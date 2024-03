Rubén Rondón: primer asalto Ponferrada y en junio, a conquistar la RFL americana

El luchador vallisotelano, con sólo 22 años, debuta el 23 de marzo en la MFC Championship en la capital del Bierzo. Un evento de boxeo y K1 como preludio para asaltar las grandes ligas.

Rubén Rondón, reciente campeón Internacional WKN de K-1 con guantillas y que a sus 22 años atesora hasta seis campeonatos de España de kickboxing y Muay Thai, se enfrentará el próximo 23 de marzo al púgil gallego Pablo Rey, en un combate de K-1, en la trigésimo séptima edición de la liga MFC Championship con sede en el corazón del Bierzo, Ponferrada, de la mano de su entrenador y promotor Diego Vázquez.

A caballo entre Madrid y el Bierzo, Rondón -conocido también como influencer en las redes sociales- ha iniciado una nueva etapa en su carrera deportiva junto a su nuevo equipo, donde espera mejorar en su deporte y continuar en el camino hacia las grandes ligas.

Con más fuerza que nunca y con el apoyo de su entrenador y de sus compañeros del Mamba Gym, el joven vallisoletano tiene previsto participar en cinco torneos antes de que acabe el año, dos de ellos fuera de España.

Tras su duelo en MFC-37, el 22 de junio afrontará su mayor reto deportivo hasta ahora, enfrentándose al mexicano Jordan Bull Beltrán, experimentado luchador proveniente de "Combate Global" una de las mayores ligas americanas de MMA (Artes Marciales Mixtas). Con él se medirá por conseguir el cinturón internacional que pone en juego por primera vez en Europa la popular liga americana RFL.

La esperada cita deportiva será en Madrid, en una velada que enfrentará a España y a México.

Peleador, actor y modelo

Rubén reside actualmente en Madrid para compaginar su carrera deportiva con una faceta muy distinta pero no menos complicada, la de modelo y también actor.

Además, Rubén Rondón da clases de Muay Thai en el gimnasio All for Box del barrio madrileño de Pinar de Chamartín, todo eso hasta que cumpla su sueño: “llegar a lo más alto, las ligas grandes, y ser el número 1 para ayudar a mi madre. Me gusta superarme hasta que me dé el cuerpo, a mí me quedan unos 10 años, luego seguiré con la moda y otros proyectos que tengo”.

Su vida ahora está entre las cámaras y unos duros entrenamientos con mucho control, lógicamente, de su dieta. Un sacrificio que se hace más llevadero con su nutricionista, Marco Climent, de Midietic, tal y cómo nos ha contado a ESdiario.