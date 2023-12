Las 'uvas' universitarias de Salamanca: explosión de alegría en la plaza Mayor

A punto de cumplirse un cuarto de siglo de esta tradición estudiantil que se inició en 1999 de manera espontánea y que se ha convertido en un evento de renombre nacional e internacional.

Un espectáculo vibrante tuvo lugar en la Plaza Mayor de Salamanca en la medianoche de este jueves, donde unos 18,000 estudiantes se unieron para anticipar y celebrar el Fin de Año Universitario. Organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería, este evento, que ha evolucionado de ser espontáneo a convertirse en una tradición indispensable, reunió a jóvenes de todas partes de España en una explosión de júbilo que desafió incluso las bajas temperaturas de la noche.

En Salamanca hoy es noche de celebración. Se esperan más de 20.000 personas en la plaza mayor para otro fin de año universitario.



Desde media tarde, la ciudad se llenó de estudiantes que llegaron en coches compartidos, autobuses y trenes, con controles de seguridad para garantizar la protección de todos. La Plaza Mayor se convirtió en el epicentro de la fiesta, donde se distribuyeron bolsas con 12 gominolas, sustituyendo a las tradicionales uvas.

La fiesta oficial comenzó a las 20:00 horas con la participación de DJ Alvama Ice como cabeza de cartel, y otros talentosos artistas locales. Las 12 campanadas resonaron a la medianoche, marcando la llegada anticipada del nuevo año y consolidando la dimensión de Salamanca como una ciudad universitaria única.

Este evento, que ha evolucionado de una celebración espontánea en 1999 a una tradición anual, no solo atrae a estudiantes locales, sino que ha alcanzado una dimensión nacional e internacional, congregando a más de 50,000 participantes de diferentes partes de España y del extranjero.

Evento con carácter solidario

La Plaza Mayor no solo fue el escenario para la celebración festiva, sino también para iniciativas solidarias. Puntos de información sobre salud, igualdad, diversidad y prevención de la violencia sexual se instalaron en la plaza. Además, parte de las ganancias de las consumiciones se destinó a la asociación nacional de lucha contra el cáncer 'We can be heroes', demostrando así el compromiso social del evento.

Este Fin de Año Universitario, que ha pasado de ser una reunión espontánea a una de las celebraciones más emblemáticas de España, sigue consolidando su posición como una tradición festiva que atrae a miles de jóvenes cada año. ¡La anticipación y la alegría marcan el inicio del nuevo año en Salamanca!