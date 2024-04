Toni Pérez exige la retirada de la campaña ‘Los mercados se mueren’

El responsable provincial califica de lamentable el proyecto y critica que el Gobierno de España no cree en los mercados de abastos, ni en el esfuerzo del campo español, ni en la agricultura

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, critica la campaña publicitaria ‘Los mercados se mueren’ impulsada por la organización no gubernamental Justicia Alimentaria, con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El responsable institucional considera que el mensaje que transmite esta iniciativa, que arrancó ayer, es “horrible y no tiene nada que ver con la realidad de estos importantes centros de venta, de distribución, de comercio, de autónomos y pymes que todos los días, con mucho esfuerzo y desde primera hora de la mañana, son capaces de poner productos frescos y de proximidad en todos los hogares, en este caso alicantinos”.

“Los mercados de la provincia de Alicante que trabajan en las grandes ciudades, que tienen un gran esfuerzo también por parte de las instituciones, como los ayuntamientos, no se merecen una campaña de este tenor y mucho menos por la imagen de esta, que es un cítrico en un estado horrible”, lamentó Toni Pérez.

Un mal mensaje de cara al sector agroalimentario

El responsable institucional se sumó al comunicado de denuncia de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España para “exigir con absoluta rotundidad la retirada inmediata de esta campaña nacional que lanza un mal mensaje de cara al sector agroalimentario, a nuestro campo y a nuestros agricultores, afectando a una de las producciones más importantes del campo alicantino”.

“Hablamos de una naranja, pero podríamos hablar también de un limón, de cualquier cítrico. Al final, el estado lamentable que se plasma en la imagen de la propuesta es negativo y ningunea el gran esfuerzo que hace el campo para poner en nuestra mesa productos de calidad y cercanía”, sentenció Toni Pérez. La “polémica iniciativa”, según la calificó el presidente de la Diputación, tiene como objetivo revitalizar los mercados municipales e impulsar su transformación para fomentar una alimentación saludable, local y con un precio justo.

Sin embargo, el presidente de la institución provincial considera que la imagen con la que acompañan la propuesta y que representa una naranja en estado de putrefacción no es la mejor manera de incentivar la adquisición de alimentos frescos y de proximidad, “porque justo provoca el efecto contrario, es lamentable y demuestra que el Gobierno de España no cree no solo en los mercados, evidentemente, sino tampoco en el esfuerzo del campo español, de nuestra agricultura, de los cítricos y especialmente de la provincia de Alicante”.