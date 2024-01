Alicante es protagonista en El Intermedio: "Where is the 'contamination'?"

El Intermedio critica, a través de uno de sus sketches, algunos puntos de los Presupuestos Generales 2024, aprobado con los votos de PP y Vox

El histórico programa de La Sexta, el Intermedio, critica las medidas que se llevarán a cabo en Alicante, a partir de la aprobación de los Presupuestos Generales 2024 gracias a los votos del Partido Popular y Vox.

Esta vez, El Intermedio parodiaba a la serie de dibujos 'Dora la Exploradora' en la que la protagonista viajaba por la geografía española criticando ciertas medidas. Llegó el turno de Alicante y el guion se dirigió en contra de la inutilidad de la zona de bajas emisiones: "Si no tienes bajas emisiones tampoco pasa nada, porque no hay sanciones... Where is the 'Contamination'?". En el sketch también se critica duramente la creación de la oficina anti aborto y el servicio antiokupas.

El PSOE de Alicante se suma a las críticas

El Grupo Municipal Socialista, liderado por Ana Barceló, reclama al alcalde Luis Barcala que muestre los presuntos informes municipales que avalan que es factible una ordenanza para la zona de bajas emisiones sin contemplar sanciones para las infracciones: "Barcala anunció su pacto con Vox a través de un comunicado, asumiendo su tesis negacionista del cambio climático. Debe dar la cara y hacer públicos los supuestos documentos con los que se justifica que se ha sometido a Vox aunque perjudique los intereses de los alicantinos".