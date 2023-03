Aumenta la intriga sobre el secuestro "preparado" de la concejala de Maracena

El marido de la concejala revela todos los detalles de las horas en las que estuvo retenida por la pareja de la alcaldesa, para la que varios grupos de la oposición piden su dimisión.

Pocas historias reúnen tantos ingredientes y tan rocambolescos como el caso del secuestro de la concejala de Maracena, Vanesa Romero, a manos de la pareja de la alcaldesa. La noticia de por si ha dejado impactado a todo un pueblo, pero su alcalce atraviesa las fronteras granadinas, porque pocas veces se mezcla una supuesta trama de corrupción urbanística, con relaciones sentimentales complicadas, ambiciones electorales dentro del mismo partido, el PSOE, y un secuestro con fuga incluida.

Además, el caso tiene a numerosos personajes que van apareciendo para aportar nuevas informaciones que hacen inevitable estar pendientes de lo que ocurre en Maracena. Este miércoles se ha celebrado un pleno extraordinario en el que la regidora, Berta Linares (PSOE), ha ofrecido explicaciones sobre lo ocurrido, tras ser detenido el que hasta ahora ha sido su pareja, ya que rompió su relación de dos años aproximadamente al conocer la noticia. El presunto autor de la retención está desde la semana pasada en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras acogerse a su derecho a no declarar.

Las aportaciones de la alcaldesa han incidido en condenar los hechos y pedir la recuperación de su compañera de equipo de Gobierno, ante un salón de plenos lleno de vecinos. También ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia y ha negado cualquier trama de corrupción, defendido la escrupulosa gestión del PSOE durante 17 años al frente del Ayuntamiento, ante las peticiones de dimisión de tres de los grupos de la oposición. Pero, entre los asistentes estaba el marido de la concejala secuestrada que ha ofrecido todos los detalles de las horas que estuvo retenida Romero acaparando toda la atención mediática.

El marido de la edil señala a que el secuestro fue "preparado"

El marido de la concejal socialista, Luis Sánchez, ha desvelado ante los periodistas que su mujer se encuentra "muy mal" y "muy afectada" por el secuestro que sufrió el pasado 21 de febrero y ha aludido a que durante el tiempo que la tuvo retenida en el maletero de su coche el secuestrador "hizo dos llamadas" aunque desconocen a quién.

Junto a ello, ha reconocido que su mujer tenía miedo a "represalias" y, aunque ha rehusado profundizar en la hipótesis de que pretendiera destapar una trama de corrupción en el Ayuntamiento, se ha mostrado convencido de que el secuestro estaba "preparado".

Allí ha explicado que su mujer está recibiendo "tratamiento psicológico" y "no quiere ni salir a la calle" tras lo ocurrido, y hasta el momento no ha hablado con la alcaldesa ni con su entorno, algo que no pretende hacer hasta que no sepa "cómo ha sido todo" y "si hay alguien más implicado". "Ella ni quiere ni puede hablar, hablará en su momento", ha asegurado.

Las desavenencias entre Linares y Romero eran evidentes en su entorno y se habían deteriorado, al parecer, aún más a raiz de que la alcaldesa decidió no contar con ella en las listas de cara a las próximas elecciones municipales. Ahora ha sido el marido de la concejala el que ha ratificado que "no se llevaban bien", por lo que asalta la duda de si iba a 'tirar de la manta' como venganza.

Las llamadas que pueden apuntar a otro implicado

Sobre el día del secuestro, su mujer le ha relatado que cuando estaba presa en el maletero, atada de pies y manos con bridas y "pataleando" para intentar salir, el secuestrador le dijo que se callara porque tenía que "hacer dos llamadas" y aunque ella desconoce a quién pudo ser, ni la Guardia Civil se lo ha trasladado, ya que la causa está declarada secreta por el juez, ella le "sintió murmurar".

Su marido ha opinado que estaba todo "preparado" pues ese día el secuestrador no llevó a las hijas de su pareja al colegio, a la que mintió diciéndole que iba a permanecer en su residencia de Málaga; de modo que paró a la edil diciéndole que no tenía gasolina y al montarse en el coche la apuntó con una pistola, llegando en un momento dado a amenazarla con una barra de hierro para que se metiera en el maletero. "O te metes en el maletero o te rompo la cabeza", afirma que le dijo.

Romero consiguió zafarse de sus ataduras después de ser trasladada en el interior del coche de Maracena hasta Armilla y, aprovechando la ausencia de su secuestrador, consiguió salir a patadas a través de los asientos traseros. Después huyó del vehículo y se encontró con viandantes que la ayudaron a desatarse y alertaron a la Guardia Civil.

Al parecer en el interior del coche la concejala llevaba documentación comprometida, aunque su marido dice desconocer todo este asunto, afirmando "que no va a hablar de corrupción" y que tampoco sabe los papeles que su mujer llevaba en el coche. Ha trasladado únicamente su deseo de que "el que está en la cárcel pague muchos años" y si hay alguien más implicado, "también".