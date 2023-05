Roberto Santiago gana el Premio Lara con una novela negra sobre farmaceúticas

'La rebelión de los buenos' es el título de la obra que ha resultado ganadora del Premio de Novela Fernando Lara, uno de los más prestigiosos del país y con un elevado premio en metálico.

Para los que no les gusten las sorpresas a la hora de leer un libro y no quieran perderse aquellos que, con casi toda seguridad, se convertirán en best seller, ya tienen otro más que apuntar: 'La rebelión de los buenos'. Es la obra del escritor Roberto Santiago, que se ha presentado con el seudónimo de Marcelino Havertz, y ha resultado este jueves ganador de la XXVIII edición del Premio de Novela Fernando Lara.

La entrega tuvo lugar la noche de este jueves en el Real Alcázar de Sevilla, donde el escritor, dramaturgo, guionista y director de cine ha adelantado algunas pinceladas de lo que el lector encontrará entre sus páginas. El argumento de esta novela negra gira en torno a un detective que se termina enfrentando a una gran farmacéutica y en este proceso descubre un entramado de corrupción tremendo.

Un millón de gracias a los miembros del jurado por considerar que LA REBELIÓN DE LOS BUENOS es merecedora de este premio.



Un millón de gracias a los miembros del jurado por considerar que LA REBELIÓN DE LOS BUENOS es merecedora de este premio.

Desde Sevilla, una cosa os digo a todos los que estáis leyendo este tuit: os quiero mucho.

El Premio, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre Grupo Planeta y la Fundación AXA para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, cuenta con una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora, que será publicada por Editorial Planeta. Y ya hay fecha para 'La rebelión de los buenos' que llegará a las librerías el 14 de junio.

Un tema sensible que cautivará al público

Roberto Santiago, que ha escrito 66 novelas, la mayor parte de ellas infantiles y juveniles, ha explicado que su primera novela para adultos titulada 'Ana', fue "la primera en España que se metía en el mundo del juego y lo ponía en primera plana". Ahora con 'La rebelión de los buenos' aborda otro asunto sensible para el público y sobre ello comenta que "tampoco hay novelas sobre el mundo de las farmacéuticas, sobre cómo funcionan, y sus cosas buenas y nos tan buenas", lo que le ha requerido "un gran trabajo de documentación y seis años de investigación".

"La sociedad está muy sensible y receptiva a poder hablar de este tema. La pandemia nos ha puesto la mente y el cuerpo en disposición de poder recibir esto de otra manera", ha destacado Santiago, quien ha aclarado que esta historia de ficción es prepandémica, aunque "tengo la sospecha de que como todos sabemos que ocurrió a partir de 2020, la pandemia de alguna manera sobrevuela cuando se habla de las farmacéuticas".

Coge el testigo de Máximo Huerta

El prestigioso Premio de Novela asegura el éxito literario para el ganador, por lo que Santiago coge el relevo del galardón del escritor Máximo Huertas que triunfó en la pasada edición con la novela 'Adiós, pequeño'. Un año antes, en 2021, la obra ganadora fue 'Hasta donde termina el mar' de la escritora Alaitz Leceaga.

Otras obras ganadoras han sido 'El amargo don de la belleza', de Terenci Moix, 1996; 'Muertes paralelas', de Fernando Sánchez Dragó, 2006; 'Contigo aprendí', de Silvia Grijalba, 2011; 'Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido', de Paloma Sánchez-Garnica, 2016; 'Después del amor', de Sonsoles Ónega, 2017; Ángela Becerra, con 'Algún día hoy', 2019; o Gonzalo Giner, con 'La bruma verde', 2020.